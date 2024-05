Anversa: positiva esperienza di gemellaggio in Francia

Anversa, 29 maggio-È rientrata in Italia la delegazione di 20 persone che ha rappresentato il Comune di Anversa degli Abruzzi in Francia all’incontro di Gemellaggio – organizzato dal Comune di Illiers-Combray – per il 50° anniversario del primo legame con Gemünden (Germania), al quale hanno partecipato – oltre agli italiani – 46 cittadini tedeschi e 20 inglesi di Coniston.

Durante i cinque giorni di permanenza ci sono susseguiti vari momenti festosi, cerimonie istituzionali, incontri popolari, visite culturali e artistiche, concerti musicali, conviviali enogastronomiche, spettacoli pirotecnici e conoscenza del territorio.

Oltre alle visite alla Casa Museo Marcel Proust, al Giardino di Prè Catelan, alla Chiesa di Saint Jacques, alla vicina città di Chartres con la famosa Cattedrale gotica, è stata organizzata una intensa giornata presso l’Haras national du Pin, prestigiosa scuderia equestre fondata da Re Luigi XIV, simbolo dell’eccellenza francese nell’allevamento dei cavalli.

In occasione della serata di gala nella Salle de Fêtes, dopo l’esecuzione degli inni nazionali da parte dell’Harmonie municipale, ci sono stati i discorsi ufficiali e lo scambio di omaggi e, in conclusione, musica e canzoni animate dal gruppo italiano e che hanno suscitato grande entusiasmo.

Particolarmente apprezzata la generosa accoglienza delle varie famiglie ospitanti francesi aderenti all’Associazione Amis des Jumelages, e una particolare soddisfazione per la gita a Parigi, con la crociera sulla Senna a bordo del Bateuax Mouches e la visita dei principali celebri luoghi della capitale.

Prossimo appuntamento nel 2025 ad Anversa per la ricorrenza del 30° anno di gemellaggio con Illiers-Combray, per rafforzare la reciproca amicizia e confermare lo spirito di integrazione dei popoli europei.