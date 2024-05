Grande attesa per la Festa Nazionale “Città delle Ciliegie” a Raiano

Raiano, 29 maggio-Il 31 maggio, 1 e 2 giugno si svolgerà a Raiano la 67^ Maggiolata – Sagra delle Ciliegie ed in contemporanea avrà luogo la 18^ Festa Nazionale “Città delle Ciliegie” facente parte delle iniziative annue del network cerasicolo nazionale.

L’importante evento prevede un programma di grande valenza culturale, folkloristico, sportivo, economico e paesaggistico; sono previste numerose visite guidate ai musei di Raiano; ai bellissimi ciliegieti carichi dell’Oro Rosso; agli antichi luoghi di culto; ai murales della pace; al frantoio oleario storico; si svolgeranno tornei di calcio, scacchi, karate; verranno lette al pubblico le opere poetiche di Umberto Postiglione; sfileranno i Carri Allegorici ed i Gruppi Folkloristici; si esibirà l’Orchestra Popolare del Saltarello nel corso delle Notti Rosso Ciliegia; esibizioni di Musica rock, folk, disco, cabaret, artisti di strada.

E’ prevista la XXV edizione del Concorso Nazionale “Ciliegie d’Italia” competizione delle migliori ciliegie della produzione nazionale provenienti da tutta Italia, giudicate da un panel di esperti assaggiatori coordinati dal direttore di ”Città delle Ciliegie” Carlo Conticchio e presieduti dal Presidente A.N.D.M.I. Pietro Cernigliaro; la giuria è composta da Giuliano Granata direttore del mercato ittico di Giulianova (TE); Emilio Santarelli, direttore del Centro Agroalimentare Piceno; Rosario Forte assaggiatore professionista, membro del Panel olio extravergine del Lazio; Elisa Colella presidente dell’Associazione Italiana Sommelier di Sulmona; Gianni D’Amato e Antonio Santilli dell’Accademia Culinaria Italiana; Francesca Margiotta imprenditrice del vino e famosa enologa.

Non poteva mancare l’assaggio dei migliori Ratafià d’Abruzzo con una competizione dei liquori prodotti dalle famiglie di Raiano e non solo che si inseriranno in un percorso enogastronomico nelle numerose bancarelle e stand di prodotti tipici distribuiti su tutto il circuito della manifestazione.

Il Sindaco Marco Moca ha fortemente voluto la kermesse nazionale di quest’anno, condotta in collaborazione con l’Associazione Raiano Eventi che si è particolarmente distinta per l’accurata preparazione dell’appuntamento di promozione territoriale e valorizzazione dei prodotti tipici della Valle Peligna; “l’incontro dei migliori prodotti tipici di qualità della Regione Abruzzo con il vertice della produzione cerasicola nazionale rappresenta il culmine di un percorso che da anni svolgiamo a sostegno dell’economia di questo territorio” è quanto sottolineato dal Sindaco Moca.

All’evento parteciperanno le massime autorità istituzionali regionali che presiederanno alla scopertura di una targa commemorativa del Comune di Raiano socio fondatore dell’ Associazione Nazionale “Città delle Ciliegie” organizzazione che raggruppa 73 territori di collaborazione nel mondo delle Ciliegie.

Un’ottima occasione per gustare le prelibate ciliegie raianesi di varietà Durona locale, Castagnana, Bigarreau, Durone Nero 1, 2 e 3, Ferrovia, Anellone e tante altre squisite opportunità.