Sulmona: manca il numero legale e salta la Commissione bilancio

Sulmona, 25 febbraio- “La maggioranza non si è presentata in commissione bilancio facendo così saltare la seduta che verrà rinviata. Episodi di questo tipo dimostrano la poca buona volontà amministrativa di una maggioranza che fa acqua da tutte le parti”. L’accusa viene lanciata dai gruppi consiliari di minoranza, dopo che la mancanza di numero, per l’assenza dei consiglieri di maggioranza, di fatto ha fatto slittare la riunione . E la polemica divampa. “Ci dissociamo come opposizione con fermezza a comportamenti di questo tipo che sono lesivi nel rispetto della città e di atti importanti che verranno rinviati creando inevitabili ritardi. E questa sarebbe una maggioranza? Ai posteri l’ardua sentenza” concludono i consiglieri di opposizione.