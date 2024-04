Decreto Pnrr: Torto (M5s), bocciato nostro emendamento per cancellare stipendio Brunetta

Ieri in commissione Bilancio alla Camera, dove sono in corso le votazioni dell’ultimo decreto Pnrr, “la maggioranza ha bocciato l’emendamento con cui chiedevamo di cancellare la norma che permette a Renato Brunetta di incassare un lauto stipendio in qualita’ di presidente del Cnel. Parliamo dello stesso Brunetta che il governo ha usato come scudo per bocciare la nostra proposta sul salario minimo legale, con cui 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori avrebbero visto crescere il loro stipendio. In questo caso, invece, Meloni & Co. non c’hanno pensato a un attimo prima di mettere ulteriori prebende nelle tasche di un ex parlamentare gia’ titolare di pensione e vitalizio. Nel mondo alla rovescia di Giorgia se ne vedono di tutti i colori”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5s in commissione Bilancio alla Camera Daniela Torto.Lo riferisce stamani l’Agenzia giornalistica Nova