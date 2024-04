La solidarietà di SGA al giornalista Angelo Venti

Sulmona,9 aprile– Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi esprime piena solidarietà al collega Angelo Venti, oggetto di una inaccettabile e immotivata aggressione verbale durante lo svolgimento del consiglio comunale di Avezzano, cui assisteva per motivi professionali, culminata con la pretestuosa quanto arbitraria richiesta di allontanamento dall’aula da parte del sindaco alle forze di polizia locale.

Il Sindacato giornalisti abruzzesi denuncia con forza l’accaduto, tra l’altro aggravato da infondate e false allusioni a interessi extra-professionali del collega. Un palese attacco alla libera attività di stampa, ancor più grave in quanto avvenuto in una sede istituzionale, e conferma al collega Venti la piena disponibilità a sostenerne le ragioni in tutte le sedi.