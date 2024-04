Pacentro: “Wayne in Abruzzo 2024” promosso dalla Wayne State University. 29 giugno – 27 luglio 2024

Pacentro- 5 aprile 2024. L’ amministrazione e la comunità di Pacentro si preparano ad accogliere il progetto Wayne in Abruzzo 2024: un programma di studio nel comune abruzzese promosso dalla Wayne State University – rinomata istituzione accademica con sede a Detroit, Michigan – in programma dal 29 giugno al 27 luglio 2024. L’iniziativa, organizzata dalle docenti Silvia Giorgini ed Elena Past, si è concretizzata grazie alla collaborazione di Jessica Sciubba, del pacentrano Tonino Corsetti, ex docente di WSU, e di Impressioni Studio. Con l’idea di riallacciare i legami con gli atenei abruzzesi attraverso delle partnership in corso di stipula, il progetto rappresenta un’opportunità unica di scambio culturale e di approfondimento accademico.

Il programma di studio coinvolgerà 24 studenti di diverse fasce di età, provenienti da diverse facoltà della Wayne State University, spaziando dalle discipline letterarie alle arti visive, con focus interdisciplinari tra cinema, letteratura, design, cultura del cibo. Durante le quattro settimane di soggiorno a Pacentro vivranno un’esperienza autentica italiana. Oltre alle lezioni accademiche tenute dai docenti, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a numerose attività culturali organizzate nel paese, di visitare diverse realtà dislocate su tutto il territorio alla scoperta del legame tra patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico della regione. Questo scambio interculturale permetterà ai partecipanti di integrarsi pienamente con la comunità locale e di interagire con la popolazione, arricchendo così la loro esperienza culturale e accademica.

Il sostegno e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Pacentro, guidata dal sindaco Guido Angelilli, e dalla Pro Loco, hanno reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto. Grazie alla generosa disponibilità delle strutture e all’organizzazione di iniziative di integrazione sociale, gli studenti potranno immergersi nella vita del borgo, nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, Geoparco UNESCO.

Il progetto “Wayne in Abruzzo 2024” rappresenta un importante passo verso la promozione della comprensione interculturale e della collaborazione accademica tra l’Italia e gli Stati Uniti. La Wayne State University è grata per l’opportunità di collaborare con la comunità di Pacentro e si impegna a garantire il successo e il valore di questa straordinaria esperienza.