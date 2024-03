Sulmona: domani sit in contro la guerra “ Cessate il fuoco”

Sulmona,29 marzo– Domani mattina, sabato di Pasqua,dalle ore 11,00 alle ore 12,30) sulla scalinata (“cordoni”) di Piazza Garibaldi a Sulmona, avrà luogo un sit in contro la guerra.

Sarà esposto uno striscione con la scritta “Cessate il fuoco”, cartelli e bandiere della pace. Chiediamo l’immediato e permanente “cessate il fuoco” in Ucraina e in Palestina; la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi.

La promozione di Conferenze di pace dell’ONU per le regioni in guerra.L’invito a partecipare al sit in è rivolto a tutti i cittadini che sono contrari alle scelte politiche dei nostri governanti che, irresponsabilmente, ci stanno trascinando verso la terza guerra mondiale.