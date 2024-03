Le iniziative del Consiglio regionale per la giornata mondiale dell’acqua

Sulmona, 22 marzo- Distributori d’acqua potabile e borracce per i dipendenti: sono queste le iniziative che il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha promosso in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” che si celebra oggi, venerdì 22 marzo. Un progetto che contribuirà a limitare il consumo di plastica e a sensibilizzare sull’uso consapevole delle risorse idriche. Da circa un mese, infatti, nella sede del Consiglio di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, è stato installato un distributore di acqua potabile al servizio dei fruitori della mensa e, inoltre, è stata completata la distribuzione al personale delle borracce in alluminio che permetteranno di ridurre al minimo l’utilizzo del Pet nelle sedi dell’Assemblea Legislativa.

La “Giornata mondiale dell’acqua” si celebra ogni 22 marzo dal 1992, quando venne istituita dalle Nazioni Unite durante la “Conferenza di Rio”, il primo summit internazionale interamente dedicato all’ambiente. L’obiettivo è quello di fissare l’attenzione sull’acqua, come elemento fondamentale per la vita del Pianeta, sulla necessità di non sprecarla e di renderla accessibile a tutti. Ogni anno viene analizzato un tema specifico: quello del 2024, “Acqua e Clima: Connettersi”, intende sottolineare l’importanza del legame tra le acque e il cambiamento climatico. Argomento che appariva lontano fino a qualche anno fa, ma che interessa sempre di più anche il territorio abruzzese. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si impegna nel rispetto dell’ambiente e partecipa, attraverso questa iniziativa, anche al raggiungimento del sesto obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, dedicato alla gestione sostenibile dell’acqua.