Calenda: nessun campo largo,stretto,lungo. D’Amico competente e perbene 

SULMONA, 2 marzo- Quello che esiste è che c’è un candidato in Abruzzo che è un signore che ha preso l’università di Teramo che era penultima, l’ha fatta diventare la seconda” in Italia, “tra le piccole università, ha rimesso a posto l’azienda dei trasporti che era un disastro ,è una persona colta, perbene, indipendente e io lo appoggio perché penso che la politica non è il campo largo, stretto o giusto, i fascisti o i comunisti, ma riuscire a risolvere il problema della sanità in Abruzzo che spende 100 mln per andare a curare gli abruzzesi fuori dalla regione”.

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda ad Agorà Weekend su Rai Tre. “Se continuiamo a parlare di politica solo come campi larghi, stretti o giusti rimarremo in quattro a votare, e succederà quello che è successo negli ultimi trent’anni e cioè che non c’è una singola cosa che non è drammaticamente peggiorata”, ha aggiunto Calenda.