 Nasce il gioco da tavolo delle Giostre Cavalleresche d’Italia

Sulmona,29 febbraio-Impugna la lancia e corri le sfide più avvincenti scegliendo tra le Giostre più belle d’Italia. Dalle piazze e dagli stadi italiani le corse all’anello entrano a far parte del fantastico mondo dei giochi da tavolo.

Sarà presentato sabato 2 marzo, alle ore 16,30 negli spazi del Teatro di via Quadrario il nuovo gioco da tavolo dedicato alle principali Giostre cavalleresche che si svolgono in Italia. A presentare e a illustrare le regole del gioco interverranno Aldo Ghetti e Willer Giacomoni, ideatori del gioco nonché protagonisti di tante sfide all’anello nelle varie Giostre d’Italia tra cui quella di Sulmona: Giacomoni ha difeso per tanti anni i colori del sestiere di Porta Japasseri con una breve apparizione nel Borgo Pacentrano, mentre Aldo Ghetti ha affiancato Gildo Di Marco nella realizzazione della prima edizione della Giostra cavalleresca di Sulmona. Saranno presenti rappresentanti del Comune e naturalmente il presidente della Giostra cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini.

“Si tratta di un regolamento che vuole unire il mondo del gioco da tavolo alle moderne rievocazioni storiche”, spiega il presidente della Giostra cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini. “E tra le quattro manifestazioni che avranno un’edizione dedicata e specifica c’è anche la nostra Giostra. Un fatto che ci lusinga e che conferma la crescita esponenziale, nel mondo delle rievocazioni storiche, della Giostra cavalleresca di Sulmona”. Oltre ala Giostra di Sulmona sono rappresentate anche la corsa all’Anello di Narni e il Niballo – Palio di Faenza.