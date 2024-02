Domani Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, convegno a Scoppito 

Sulmona,19 febbraio– “Non vi può essere una vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà”.

Domani, 20 Febbraio, si celebra la Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007. In questa giornata, la CGIL e l’ANPI hanno voluto organizzare un convegno che si terrà a Scoppito, presso il “Centro Commerciale Longara”, alle ore 17.30.

Sarà un momento di partecipazione e riflessione, spiega la Cgil dell’Aquila, insieme a tre realtà aquilane che si occupano di progettazione ed inclusione, che promuovono la lotta all’esclusione e all’emarginazione. Solo attraverso la solidarietà e la partecipazione è possibile superare disuguaglianze e povertà, riconoscendo a tutte e tutti i diritti umani che sono l’architrave della giustizia sociale e di una società giusta, ma è necessario che tali diritti siano concretamente accessibili, abbattendo barriere ed egoismi.

Arci Solidarietà L’Aquila, Realize e Punto Luce L’Aquila, sono punti di riferimento per il nostro territorio, supportano le nuove generazioni per contrastare la povertà educativa, si occupano di contrasto alla marginalità, promuovono la cultura della convivenza civile e l’interculturalità, incentivano l’accesso al mondo del lavoro e al mondo dell’impresa.

Investire per superare le disparità è un impegno, che la società deve portare avanti per poter costruire un futuro equo e migliore per tutti.