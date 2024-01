Sulmona: Concorso “Carmelina Iovine, questa mattina la premiazione al Liceo Vico

Premiate Giulia Giardino, Daniela Como e Stella Renzella per le loro prove in lingua inglese

Sulmona,31 gennaio-. Si è svolta questa mattina, nella biblioteca del Liceo Linguistico “Vico”, la cerimonia di premiazione dell’XI edizione del concorso dedicato a Carmelina Iovine, la studentessa del liceo cittadino, che perse la vita nel terremoto dell’Aquila il 6 aprile del 2009.

Il concorso ha visto in gara studenti del Liceo linguistico sulmonese, la scuola frequentata dalla stessa Carmelina, che sono stati impegnati in una composizione scritta e in un colloquio su temi di attualità in lingua inglese, temi sui quali hanno dovuto esprimere anche approfondite riflessioni di carattere personale. Oltre alle prove, la commissione giudicatrice, ha tenuto conto dei titoli dei candidati, nello specifico delle loro certificazioni linguistiche.

La formula del concorso prevede l’attribuzione di 2 premi, offerti dalla BCC di Pratola Peligna, alle due migliori prove. Dato l’altissimo livello di quest’anno, però, i premi sono diventati 3, con un secondo posto ex aequo. Il podio è stato tutto rosa: il primo posto è andato a Giulia Giardino della classe VI L, a cui è andato un premio di 500 euro, il secondo a pari merito a Daniela Como (VH L) e Stella Renzella (VI L), alle quali è andato un premio di 250 euro ciascuna.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi, il papà di Carmelina, Venanzio Iovine, il presidente della BCC, Alessandro Margiotta, e il suo vice Augusto Soprano, le professoresse Anne Silla, curatrice del concorso, e Anna Maria Iervolino, già docente di Carmelina e ideatrice del premio.

“Il concorso di quest’anno è stato davvero di altissimo livello”, ha commentato la professoressa di Conversazione in lingua inglese, Anne Silla. “Gli studenti hanno davvero un’ottima conoscenza della lingua inglese, ma anche una grande capacità di analisi e riflessione”. Il concorso offre l’occasione non solo di premiare i giovani talenti del nostro territorio, ma anche di tenere vivo e con affetto il ricordo di Carmelina, studentessa del Liceo Linguistico “Vico”, tragicamente scomparsa.