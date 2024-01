Regionali: Verrecchia(Fdi) su sondaggio elezioni e la crisi della sinistra

Massimo Verrecchia(Fai)

Sulmona, 20 gennaio– “Un sondaggio che mette a nudo la triste realtà della sinistra abruzzese: una coalizione in crisi con un candidato poco percepito dagli stessi esponenti di partito, figurarsi dall’elettorato”. E’ il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ai dati relativi al sondaggio commissionato da FdI.

“Dati che parlano chiaro – afferma – che attestano Fratelli d’Italia come primo partito in Abruzzo e confermano il desiderio degli abruzzesi di proseguire la strada intrapresa con Marsilio alla guida della Regione. Alle chiacchiere e alle distorte informazioni, anche sui trend elettorali, che il Pd e il centrosinistra continueranno a diffondere, siamo ben abituati e lo sono evidentemente anche gli abruzzesi che, in passato, hanno pagato cara la fiducia accordatagli. Siamo consapevoli di avere una grande forza: aver piantato radici solide, assolvendo i nostri doveri con responsabilità e rispettando sempre gli impegni assunti”, conclude Verrecchia.