Sulmona: l’Amministrazione Comunale incontra Cogesa per ridurre quantità rifiuti prodotti

Sulmona, 16 gennaio-Incontro questa mattina tra l’Amministrazione e gli amministratori della società Cogesa – CTV – comitato tecnico di valutazione, per concordare iniziative finalizzate a migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Dal prossimo 1° Febbraio sarà riattivata la raccolta settimanale del secco residuo e quella quindicinale del vetro.

Nello stesso incontro è stato concordato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione, promossa dal Comune di Sulmona, per migliorare la qualità dei conferimenti dei rifiuti da parte dei cittadini. L’Assessore Piero Berardi, con delega all’Ambiente, ha annunciato che, a breve, verrà predisposto un regolamento, inteso ad intensificare la pulizia di aree private e il controllo sulla separazione dei rifiuti, con un approccio informato alla formula della “Convivenza Civile”, con la previsione di sanzioni nel caso di reiterate violazioni.

Un’attenzione particolare verrà riservata ai contenitori condominiali che verranno rinnovati in primavera, nel caso siano ormai obsoleti ed inutilizzabili.

“Il coinvolgimento dei cittadini nel controllo dei processi dei nostri rifiuti deve costituire – ha spiegato l’Assessore Berardi-un nuovo modello che consideri la questione ambientale non più differibile e cogliere l’obiettivo finale di ridurre in maniera significativa la quantità di rifiuti che noi produciamo, educando in maniera rigorosa i nostri comportamenti”.