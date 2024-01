Il Chieti raggiunge L’Aquila

L’AQUILA – Termina con un pari il derby tra L’Aquila e Chieti. 1-1 allo stadio Gran Sasso. Una bella cornice di pubblico, con 3600 spettatori. 500 i supporters teatini nel settore ospiti.

Squadre a specchio: entrambi i tecnici si schierano con il modulo 4-3-3. Cappellacci tiene fuori Angiulli per scelta tecnica. Iezzo schiera Masawoud esterno d’attacco.

Primo tempo che ha visto il predominio territoriale dell’Aquila. I rossoblu passsano meritatamente in vantaggio al 21’, con una bella iniziativa individuale di Banegas.

Nella ripresa il Chieti rientra in campo con un piglio diverso. E così riesce a pareggiare i conti al 35’: è il neo entrato Alessandro Gatto che si inserisce in area sul filo del fuorigioco e con un tocco d’esterno firma l’1-1. Le recriminazioni sono tutte per i rossoblu.

Neroverdi invece soddisfatti per il risultato. E mercoledì il Chieti sarà di nuovo in campo per il recupero della partita sospesa contro l’Atletico Ascoli.

Daniele Rossi