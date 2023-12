Pratola, arrivano rinforzi per Di Benedetto

PRATOLA PELIGNA – Pratola in cerca di rilancio. Il cambio alla guida tecnica ha già rappresentato la svolta: due vittorie su due partite con Tiziano Di Benedetto in panchina. E adesso la società si sta muovendo in maniera decisa anche sul mercato.

Tra le fila dei nerostellati sono arrivati il difensore Lorenzo Passalacqua, Jacopo Liberatore e Michele Cotognini. Il centrocampista torna a Pratola dopo l’ottima stagione dello scorso anno, dove è stato uno dei protagonisti della promozione. Gradito ritorno anche quello di Eduardo Cuccurullo. Un attaccante da cui ci si aspetta molto in termini realizzativi. In questa sessione di mercato grande lavoro da parte dello staff dirigenziale, tra cui Luigi Carducci e Nestore Di Pillo. Soddisfatto dei nuovi arrivi il presidente Giordano Torrini, che non usa giri di parole: «Crediamo nelle potenzialità della rosa e nella bontà del nostro progetto. Abbiamo fatto una prima parte di stagione in cui, complici anche indisponibilità ed infortuni, abbiamo probabilmente raccolto meno di quanto meritavamo. Siamo fermamente convinti di poter invertire il trend e fare una seconda parte di stagione da protagonisti». In questi giorni di pausa per le festività natalizie, i nuovi arrivati avranno il tempo di inserirsi e ritrovare la condizione migliore. Si riprende domenica 7 gennaio, quando il Pratola affronterà il Montebello di Bertona all’Ezio Ricci. L’obiettivo è quello di risalire la classifica. Un girone dove comanda il Città di Chieti. Con i nerostellati che devono necessariamente puntare a tornare nella griglia play-off.

Daniele Rossi