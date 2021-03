24 marzo 1944-La traversata di Carlo Azeglio Ciampi da Sulmona a Casoli ( 1^ parte)

STORIA E MEMORIA

Il via alla ricerca arrivò da un ex-prigioniero inglese, J. Keith Killby, che aveva costituito un’istituzione in Inghilterra, il Monte San Martino Trust, per ricambiare l’aiuto ricevuto dagli italiani, durante la guerra, accogliendo giovani studenti e parenti dei soccorritori per stage in Inghilterra o per attività di scambio culturale. Killby proponeva alle scuole italiane interessate la traduzione di memorie scritte e pubblicate in Inghilterra di ex prigionieri. Giunto al Liceo Scientifico di Sulmona, dopo un interessante colloquio col preside Ezio Pelino, lasciò alla scuola due libri in inglese: Spaghetti and Barbed Wire di John E. Fox ed Escape from Sulmona di Donald I. Jones. La consegna dei libri prevedeva anche la possibilità di partecipazione ad un concorso che, oltre alla traduzione italiana, richiedeva la ricerca e le interviste ai personaggi ancora viventi, di cui si parlava nei libri. Il compito della traduzione e della ricerca dei personaggi fu affidato alla docente di inglese, Rosalba Borri e ad un altro insegnante di inglese, Antonio Bruno Quadraro. Rosalba con gli studenti si impegnò nella traduzione del libro di Fox, Spaghetti e filo spinato, e nella ricerca dei protagonisti che furono intervistati e le cui testimonianze allegate alla traduzione. Fu inviato il materiale alla direzione del Monte San Martino Trust di Londra e alcuni ragazzi ricevettero in premio uno stage in Inghilterra. Nel visionare il materiale rimasi affascinato dallo scorcio di storia che emergeva da quella prima ricerca. Con Rosalba Borri e altri colleghi d’Istituto iniziammo una collaborazione solerte ed efficace proponendo una ricerca interdisciplinare come obiettivo didattico d’Istituto. La sollecitazione e lo sprone del preside, Ezio Pelino, consapevole dell’importanza e sostenitore dell’iniziativa, dettero il via ad una ricerca storica che dal livello locale si elevasse a quello nazionale e internazionale.

Sulla base delle interviste e dei testi delle memorie anglo-americane cominciammo ad elaborare un piano di ricerca, motivati dallo slogan di storici come Lucien Febvre e Fernand Braudel, “La storia è l’uomo”, per riscoprire il passato nel contesto geografico, sociologico, psicologico della gente di Sulmona e della Valle Peligna. L’organizzazione del lavoro prevedeva due fasi: analisi (informazioni, bibliografia, documenti originali, interviste) e sintesi (indice provvisorio, analisi dei documenti, coinvolgimento delle altre discipline, verifica delle informazioni e delle testimonianze). Un po’ in linea con i suggerimenti espressi da Cartesio nel “Discorso sul metodo”. La ricerca, protrattasi per alcuni anni, ma sempre come work in progress, produsse un primo volume, uscito nel 1995 col titolo “E si divisero il pane che non c’era”. Il libro era un lavoro corale, a cura di Rosalba Borri, Maria Luisa Fabiilli, Mario Setta. Per quanto mi riguarda, nello scriverlo al computer, non facevo altro che piangere. Le storie erano talmente vere ed emozionanti che mi sconvolgevano psicologicamente. I giudizi furono subito particolarmente lusinghieri. Il quotidiano Il Giorno, che gli dedicò la pagina della cultura, ne parlò come di “un libro ricco, dettagliato e di formidabile forza emotiva”. Ne mandammo una copia a Carlo Azeglio Ciampi, allora ministro dell’economia. Gliela spedì dalla scuola il vice-preside Nicola De Grandis che ricevette una lettera da Ciampi in cui scriveva:

“Per quanto mi riguarda personalmente, la lettura mi ha rinnovato alla memoria pagine indimenticabili dell’inverno 1943-44, in cui ho potuto sperimentare la grande generosità della popolazione abruzzese”.

Nel discorso per l’inizio dell’anno scolastico, tenuto a Roma, all’Altare della Patria, il 24 settembre 2000, Ciampi, allora Presidente della Repubblica Italiana, disse:

“Provate a scrivere voi la storia d’Italia; raccogliete le memorie dei vostri paesi, delle vostre città. I vostri insegnanti potranno aiutarvi. Alcune scolaresche hanno già realizzato progetti del genere: ho letto un bel libro sulle vicende del 1943-44 a Sulmona”.

Per la redazione definitiva del libro coinvolgemmo anche alcuni storici abruzzesi, Costantino Felice e Walter Cavalieri. Ci dettero ottimi suggerimenti e contribuirono a migliorarne l’impianto. Di loro siamo rimasti amici. Proseguimmo sulla linea delle traduzioni dall’inglese e pubblicammo il libro di Jones, Escape from Sulmona, tradotto in italiano col titolo Fuga da Sulmona. Per la stampa ci eravamo rivolti alla tipografia e casa editrice “Qualevita” di Pasquale Iannamorelli e Tonino Commito. Pasquale non era solo il tipografo. Era l’amico, il prete-operaio che conosceva e condivideva con me le tematiche che affrontavamo. Per questo i libri uscivano con cura particolare. Come la nascita di una nuova creatura, tanto che Costantino Felice ha perfino elogiato la forma estetica della collana di memorialistica (“opere ben riuscite anche dal lato artistico”) alla quale abbiamo dato l’omonimo titolo del primo libro: E si divisero il pane che non c’era.

Dai racconti e testimonianze descritte nel libro, nasce la valutazione dell’idea storica di “Resistenza Umanitaria”. Fu soprattutto lo storico Adolfo Pepe a lanciare la denominazione.A scuola avevamo creato un Laboratorio di storia a livello di Distretto scolastico tra Sulmona e Castel di Sangro. Ne ero il responsabile. Con il gruppo di docenti che partecipavano al Laboratorio proponemmo di focalizzare la ricerca sulle traversate da Sulmona a Casoli, durante il periodo di guerra, dal settembre 1943 al giugno 1944. Ci era stata proposta da alcune associazioni di ex-prigioneri inglesi la realizzazione di una marcia che partendo da Sulmona raggiungesse il fiume Sangro, meta storica per gli alleati nella seconda guerra mondiale. Discutemmo il progetto e analizzammo le difficoltà. Nasceva così l’idea del Freedom Trail. Le associazioni degli ex prigionieri di guerra, come il Monte San Martino Trust (segretario Keith Killby) e l’ELMS (Escape Lines Memorial Society, segretario Roger Stanton), avrebbero collaborato con il Liceo. Stabilimmo la data per il mese di maggio 2001. Esattamente per i giorni 17-18-19-20 maggio.

Continuavamo la ricerca sulle traversate e sulle fughe dal campo di concentramento di Fonte d’Amore verso le linee alleate. Raccogliemmo testimonianze, ci rifornimmo dei libri già pubblicati, andammo alla ricerca dei protagonisti che, in parte, avevamo già intervistato per il libro E si divisero il pane che non c’era. Carlo Azeglio Ciampi il 18 maggio 1999 era diventato Presidente della Repubblica Italiana. Alcuni anni prima, il 4 agosto 1996, a Scanno gli era stata conferita la cittadinanza onoraria. Per l’occasione, aveva detto nel discorso:

“Giunsi in questo paese dopo l’8 settembre 1943 quasi per caso, e il caso si impersonò nell’amico Nino Quaglione. Vi giunsi dopo aver provato, come tanti giovani militari, l’amarezza della dissoluzione dell’esercito, l’umiliazione della disfatta, la rabbia perché non ci era stato dato modo di reagire… […] Nel silenzio di queste montagne, si avviò un dialogo, una riflessione in primo luogo all’interno di noi stessi, con le nostre coscienze. Ci ponevamo la domanda sul come ritrovare il fondamento del vivere civile. Riconquistammo la serenità nei nostri animi a mano a mano che acquisimmo la consapevolezza intima dei valori alla base della vita di una collettività: in primo luogo la libertà, interpretata e applicata nel quadro del vivere in comune, il rispetto cioè della libertà e dei diritti degli altri come condizione per rivendicare la libertà e i diritti propri. […] Se fummo capaci di ritrovare i punti cardinali di riferimento, di riconquistare la serenità dell’animo, di fare le conseguenti scelte e di perseguirle con determinazione, di sentirci di nuovo parte viva di una società di uguali, ciò fu dovuto al clima umano che respirammo in queste montagne, in questa terra d’Abruzzo. Una popolazione povera, provata da anni di guerra, semplice ma ricca di profonda umanità, accolse con animo fraterno ogni fuggiasco, italiano o straniero; vide in loro gli oppressi, i bisognosi, spartì con loro “il pane che non c’era”; visse quei mesi duri, di retrovia del fronte di guerra con vero spirito di resistenza, la resistenza alla barbarie”.

Il 23 settembre 1999, nella sua prima visita ufficiale in Abruzzo, a pochi mesi dalla sua elezione a Presidente della Repubblica Italiana, Ciampi aveva deciso di ricevere in udienza privata, al Palazzo della Prefettura dell’Aquila, una delegazione del Liceo Scientifico Statale Fermi di Sulmona. Veniamo ricevuti, in udienza privata, il preside Ezio Pelino, io e quattro studenti. In una sala della Prefettura attendiamo l’arrivo del Presidente e, con precisione cronometrica entra all’ora stabilita insieme alla consorte, signora Franca, al consulente culturale il giornalista Arrigo Levi e pochi altri. Il presidente si intrattiene affabilmente per circa mezz’ora a parlare di quel periodo della sua vita, trascorso tra Scanno e Sulmona nell’autunno-inverno 1943-1944. Racconta particolari inediti, come l’irruzione dei tedeschi in casa di don Ciccio De Pamphilis, parroco di Bugnara, mentre si stava organizzando la traversata della Maiella, alla quale egli stesso avrebbe dovuto prendere parte. E si sofferma, sorridendo, sul ricordo d’una cesta ricolma di fichi dalla quale non riusciva a distogliere lo sguardo e che non osò toccare, sebbene avesse una gran fame. Si complimentò per il libro E si divisero il pane che non c’era e ci incoraggiò a proseguire nello studio della storia del tempo di guerra. In quella occasione, nel discorso alle autorità della Regione, Ciampi disse:

«Sono stati ricordati i rapporti miei, antichi e recenti, con la terra d’Abruzzo. Sono rapporti che lasciano un segno. Vissi qui alcuni mesi particolarmente intensi. Posso testimoniare di persona, per esserne stato beneficiario, di quello che fu l’atteggiamento degli abruzzesi nei confronti di coloro che si trovavano in condizioni di bisogno, fossero essi prigionieri alleati, fossero essi ebrei, fossero ufficiali o soldati dell’esercito italiano. Io qui passai alcuni mesi con alcuni amici, in particolare con un amico ebreo, un vecchio amico livornese. E un episodio, in particolare, mi è rimasto impresso nella mente. Quando, camminando una sera per una piccola via di Scanno, da una finestra un’anziana scannese mi fece un cenno, mi invitò a salire nella sua casa e mi offrì un pezzo di pane e un pezzo di salame. Questo mi ricorda quel bellissimo libro che hanno scritto gli alunni e gli insegnanti di una scuola di Sulmona – e che io conservo gelosamente – il cui titolo, se ben ricordo, è “E si divisero il pane che non c’era”».

Anche Arrigo Levi fu curioso di conoscere queste storie e ci fece i complimenti per le domande precise e pertinenti che avevamo rivolto al Presidente. L’incontro dette la spinta decisiva nell’affrettare la ricerca e l’organizzazione del Freedom Trail. Andai ad intervistare varie persone di Scanno che avevano conosciuto Ciampi. Visitai la casa e la soffitta dove si rifugiava con un amico ebreo. Riuscii a rintracciare l’ebreo, Beniamino Sadun, e mi recai a Roma, nella sua abitazione, per intervistarlo. Fu un’esperienza emozionante. Era di pomeriggio e Sadun, ingegnere in pensione, mi accolse nel suo studio. Sembrava riluttante a parlare del tempo di guerra. Gli avevo detto che si sarebbe parlato del suo amico Carlo Azeglio, ma anche questo non lo incoraggiava. Era troppo profonda la ferita e mai rimarginata. Cominciai col chiedergli dell’Abruzzo e di cosa ricordasse. Disse subito che non si spiegava o non ricordava perché si fossero trovati, lui e la mamma, in quel settembre 1943, in una stazioncina vicino a Sulmona, ad Anversa degli Abruzzi. La loro meta era Napoli. Là dovevano andare per ricongiungersi con alcuni familiari. Ma la linea Roma-Napoli era interrotta a causa dei bombardamenti. Erano saliti su un treno che andava a Sulmona, perché avevano saputo che anche da lì si poteva raggiungere Napoli. Purtroppo, poco prima di arrivare a Sulmona, il treno si era fermato nella stazione di Anversa-Villalago-Scanno e non poteva riprendere la corsa. Lui e la mamma erano scesi e si erano sistemati nei locali della stazione. Col sopraggiungere di un altro treno diretto a Pescara, nel rallentare sui binari della stazione, Beniamino Sadun aveva visto saltare giù dal treno due giovani. Ne riconobbe subito uno: Carlo Azeglio Ciampi. Erano amici di famiglia, a Livorno. Si abbracciarono. Presero accordi e tutti insieme, lui, la mamma, Carlo Azeglio e Pasqualino Quaglione si diressero a Scanno.

Il colloquio tra me e Beniamino Sadun durò alcune ore. Di tanto in tanto, prendeva il fazzoletto e si asciugava le lacrime, nei passaggi più emozionanti della sua storia a Scanno. Ora le storie, le interviste, le biografie sono esposte nel libro Il sentiero della libertà. Un libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi a cura del Liceo Scientifico Statale Fermi di Sulmona, edito dalla casa editrice Laterza. Il libro era nato a supporto storico della manifestazione Il sentiero della libertà/Freedom Trail. Infatti il 17 maggio 2001 il Presidente della Repubblica Ciampi, nella straordinaria cornice di piazza Garibaldi, la piazza Maggiore della città, con un discorso rivolto a giovani e veterani, italiani e anglo-americani, aveva dato il via alla Marcia da Sulmona a Castel di Sangro. Rivolgendosi particolarmente ai giovani Ciampi dice:

“Vedo qui oggi tanti giovani, che sono partecipi, con tutta la passione dei loro anni, di questa straordinaria manifestazione. Li esorto a riflettere su quanto profonde siano nell’animo degli Italiani le radici della democrazia e dell’amor di Patria. La nostra è una democrazia salda. Dopo più di mezzo secolo dagli eventi che oggi ricordiamo, forte dei valori che allora seppe esprimere, il popolo italiano è all’avanguardia nella costruzione di un’Europa unita, solidamente ancorata agli ideali di libertà, di giustizia, di rispetto dei diritti dell’uomo. A quegli eroi, noti o sconosciuti, noi rinnoviamo, con commozione, il nostro grazie. E a voi giovani ripeto l’invito che rivolgeva a tutti gli uomini il vostro grande poeta Ovidio: guardate in alto, rivolgete sempre gli occhi alle stelle; abbiate ideali, credete in essi e operate per la loro realizzazione. Questo è ciò che la mia generazione e la generazione dei vostri nonni vi trasmette, vi affida come messaggio che sono sicuro saprete onorare ed affermare sempre di più”. ( segue)

Mario Setta – storico