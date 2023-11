Sulmona: una luce in fondo al tunnel” Stiamo lavorando per ricostruire una nuova Amministrazione,piu’ forte e coesa”

E’ arrivata stamani un bel segnale dalla politica che i cittadini aspettano da mesi. Secca smentita alle voci di quelli che non vogliono bene alla città

Il sindaco Gianfranco Di Piero

Sulmona, 10 novembre- Onde evitare di alimentare una narrazione distorta rispetto alla realtà, è doveroso puntualizzare alcuni aspetti che sono emersi nel dibattito in corso in questi giorni tra i gruppi consiliari.

Dopo un periodo di tensioni e instabilità si sta ricostruendo un percorso nuovo, che non pone veti nei confronti di nessuno e che dà pieno mandato al Sindaco di nominare una nuova giunta. Così in una nota congiunta i rappresentanti dei gruppi consiliari Pd,Movimento 5 stelle,Italia Viva,Sbic,Sulmona Libera e Forte,Intesa per Sulmona

“La realtà- si legge in una nota- è molto più semplice della caccia agli spettri messa in piedi in questi giorni: dopo una frattura la maggioranza sta ritrovando compattezza, non pone veti su nomi o gruppi politici.

Il giochino di provare a creare tensioni tra Pd e Italia Viva, o all’interno degli stessi partiti non funziona.Amministrare, con il contributo di idee sane e azioni concrete per la città resta la nostra stella polare”.