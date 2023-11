C’è anche una giovane giornalista di Bugnara in Corea a seguire il Presidente Mattarella

Bugnara,8 novembre– C’è anche una giovanissima giornalista di Bugnara, Barbara Di Silvio( nella foto),originaria come la sua famiglia del centro Peligno, a seguire, insieme ad altri colleghi, per conto del suo giornale il Presidente Sergio Mattarella che in questi giorni e fino a domani 9 novembre si trova, su invito del Presidente Yoon Suk Yeol, in Visita di Stato nella Repubblica di Corea

Questa mattina dopo la visita alla Joint Security Area, il Presidente Mattarella è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol al palazzo Presidenziale di Yongsan. Italia e Corea del Sud hanno stipulato nuove intese nel campo della ricerca scientifica di base, dell’economia e dell’aerospazio. Le firme sono state apposte al termine del colloquio intercorso oggi a Seul tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,e l’omologo della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol.

Inoltre un accordo quadro incentrato sulla cooperazione scientifica e tecnologica e’ stato siglato dal presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), Antonio Zoccoli, e dall’omologo dell’Istituto per la ricerca scientifica fondamentale (Ibs) della Corea del Sud, Noh Do Young, con l’obiettivo di incrementare la condivisione di idee,

informazioni e competenze.

La collaborazione interessera’ le aree della fisica sperimentale delle particelle elementari, la fisica nucleare, quella teorica e quella relativa alle onde gravitazioni. L’intesa rinnova ed estende le aree di collaborazione previste da un precedente accordo stipulato dagli enti gia’ nel 2019, entra in vigore con effetto immediato e sara’ valido per i prossimi cinque anni.

Barbara laureata in lingue e letteratura straniera presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, giornalista iscritta all’Ordine professionale del Lazio lavora per contro dell’Agenzia giornalistica ‘Nova’ che si occupa oltre che di politica,cronaca,economia,Regioni anche di politica internazionale e dal 1 Ottobre è stata inviata a prestar servizio in Cina presso la redazione di Pechino dove si è già fatta apprezzare per la sua professionaltà, preparazione e competenza.

A Barbara gli auguri di tutta la redazone del nostro giornale per nuovi successi e soddisfazioni nel suo lavoro