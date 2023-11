Superbonus, il senatore Fina promuove per martedì un incontro con la filiera delle costruzioni

“Serve ascolto per evitare baratro, atteggiamento del governo è sbagliato”





Sulmona,5 novembre- Un incontro con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano la filiera delle costruzioni, firmatarie nei giorni scorsi di un comunicato sul superbonus. Lo promuove Michele Fina, senatore del Partito Democratico. La riunione si terrà martedì 7 novembre dalle 10 alla “Sala ISMA del Senato della Repubblica in Piazza Capranica n.72 oppure in modalità online sulla piattaforma ZOOM”, si legge nella convocazione. Sono stati invitati Ance, CNA Costruzioni, ANAEPA Confartigianato, Rete delle Professioni Tecniche, CONFAPI Aniem, Casartigiani, CLAAI, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federcostruzioni, Legacoop produzione e servizi, AGCI, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil per, scrive Fina, “approfondire la questione della proroga del Superbonus 110% in vista della manovra finanziaria. Il comunicato sottoscritto e divulgato da numerose associazioni rappresentative della filiera delle costruzioni impone un ascolto attento da parte di tutte le rappresentanze politiche, così come da parte del governo”.



Aggiunge: “Tra le questioni da esaminare con urgenza oltre alla proroga dei cantieri c’è senz’altro lo sblocco dei crediti. L’atteggiamento del governo oltre che sbagliato è distruttivo. Parliamo di imprese, lavoratrici, lavoratori e famiglie che altro non hanno fatto che avvalersi di una legge dello Stato. Voltarsi dall’altra parte, negare il problema, addossare colpe non risolverà il problema, condurrà solo verso il baratro dei fallimenti, della perdita di soldi e lavoro, dei contenziosi”.