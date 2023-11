Domani all’IIS “Ovidio” incontro con Angelo Figorilli sul conflitto israelo-palestinese

Sulmona,5 novembre – Domani lunedì 6 novembre, nell’aula magna del Liceo Artistico “Mazara”, gli studenti del polo liceale “Ovidio” incontreranno il giornalista e inviato di guerra Angelo Figorilli. “Il futuro negato. Tra terrore di Hamas e bombe su Gaza, ragionare su Israele e Palestina nonostante tutto1” è il titolo della conferenza che si terrà a partire dalle 15. Un tema molto caldo, ma ancor più importante in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui gli occhi del mondo sono puntati su un conflitto che è tornato ad insanguinare il Medio Oriente in questi giorni, ma che affonda le sue radici nel secolo scorso.

L’incontro con Angelo Figorilli, per molti anni in Rai come giornalista e inviato, anche di guerra, è rivolto agli studenti dell’istituto d’istruzione superiore “Ovidio” ma è aperto a tutta la cittadinanza.

“Ringraziamo Angelo Figorilli per aver accettato il nostro invito ad incontrare i nostri studenti per un momento di approfondimento dedicato alla questione israelo-palestinese”, spiega il dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi. “Sarà un’interessante occasione di approfondimento per i nostri ragazzi che avranno la possibilità di confrontarsi con il giornalista che ha conosciuto in prima persona quegli scenari di guerra come inviato Rai. Ritengo si tratti anche di una preziosa opportunità di riflessione e confronto per tutta la cittadinanza che invitiamo a partecipare. La scuola fa parte del territorio ed è importante che al territorio sia aperta e si confronti e dialoghi con i cittadini”.