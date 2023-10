Sulmona, in vigore il nuovo regolamento del mercato di Piazza Garibaldi

Sulmona, 30 ottobre– Sabato scorso è stata attuata la nuova disposizione dei commercianti ambulanti nel tradizionale mercato in piazza Garibaldi. Il nuovo assetto del mercato, approvato nel maggio scorso in Commissione consiliare, si è quindi realizzato, dopo anni di attesa, grazie all’impegno dell’Amministrazione ed in particolare dell’Assessore Attilio D’Andrea.

Nella mattinata di sabato si sono recati sul posto l’Assessore e il Comandante della Polizia Locale e Dirigente, Maggiore Domenico Giannetta, per una prima verifica dell’attuazione del nuovo regolamento.

Il regolamento, redatto in concertazione con la categoria degli ambulanti, va incontro alle esigenze espresse dalla categoria, per stabilire una nuova disciplina al mercato di piazza Garibaldi. Gli ambulanti, nel metodo e nel merito, hanno accolto con pieno favore questa riorganizzazione del mercato. Sono state inoltre revocate le licenze di chi non aveva adempiuto i pagamenti dovuti, ponendo tutti coloro che hanno voluto regolarizzare la loro posizione nella condizione di farlo, così da ripristinare l’equità fiscale ed eliminare qualsiasi disparità di condizioni di vendita, prevenendo la concorrenza sleale.

“Con il sopralluogo di sabato scorso abbiamo accertato che il nuovo regolamento, frutto di un lavoro attento ed intenso da parte mia e dell’Amministrazione, in concertazione con gli ambulanti, ha avuto conferma del favorevole accoglimento da parte della categoria interessata, soddisfatta nelle sue legittime esigenze. Un primo passo per una riorganizzazione più generale che interesserà anche gli “spuntisti”, i quali dovranno rispondere ad un avviso che verrà pubblicato nel prossimo mese e per il quale dovranno fornire adeguata documentazione per entrare della graduatoria dei venditori che avranno diritto nel 2024 di accedere al mercato della Città. Per concludere le procedure attese da troppi anni, è intenzione di questa Amministrazione pubblicare il bando per assegnare le piazzuole vuote. L’Amministrazione ha ottenuto un risultato di grande importanza, considerato il lungo tempo trascorso per dare una nuova disciplina al mercato di Piazza Garibaldi”. Lo dichiara l’Assessore Attilio D’Andrea.