Sulmona, dal 2 novembre torna la IV edizione dei concerti del giovedì

Tornano al Teatro Caniglia di Sulmona i Concerti del Giovedì che la Camerata Musicale Sulmonese dedica ai giovani talenti musicali del territorio.Quattro gli appuntamenti a partire dal 2 fino al 23 di novembre. La prima serata è dedicata agli strumenti a fiato. Cinque giovani musicisti: tromba, trombone e due sassofoni, accompagnati da un pianoforte, daranno vita ad una serata speciale dove gli artisti sono tutti poco più che ventenni e alcuni sono stati bambini prodigio.

Sulmona, 30 ottobre– Da giovedì 2 novembre tornano protagonisti i giovani al Foyer del Teatro “M.Caniglia”di Sulmona (L’Aquila) per la quarta edizione dei “Concerti del Giovedì”, istituiti dal direttore artistico della Camerata Musicale Sulmonese Gaetano Di Bacco per dare spazio anche alle nuove leve selezionate tra i migliori talenti musicali del territorio. Un’occasione rara per gli allievi dei conservatori e delle scuole di musica d’Abruzzo, e non solo, potersi esibire in uno spazio prestigioso come il foyer del Teatro lirico dedicato al soprano Maria Caniglia. Una grande opportunità quella di suonare calcando un palcoscenico su cui sono passati i più grandi musicisti, i nomi più famosi dello scenario musicale internazionale nella lunga attività della Camerata Musicale di Sulmona. Sono stati, nelle passate edizioni, oltre 70 i giovani e giovanissimi musicisti, ancora studenti di conservatorio, o appena laureati, che hanno usufruito di questa rara occasione per un confronto professionale. Piccoli artisti, fenomeni e bambini prodigio che hanno potuto misurarsi nelle loro capacità,abilità ed emotività di fronte ad un pubblico attento ma non necessariamente indulgente.

Quattro gli appuntamenti per la quarta edizione dei “Concerti del Giovedì”. Si parte dal 2 e poi 9 e 16 novembre, sempre alle ore 17.30 per tre incontri raggruppati secondo gli strumenti musicali: a fiato, pianoforti e misti (piano, fisarmonica e marimba). Gran festa della musica nell’ultimo appuntamento di giovedì 23 novembre, per l’occasione ospitati dal Cinema-Teatro Pacifico dove si ritroveranno i giovani artisti degli Istituti Comprensivi delle Scuole Medie di Sulmona ad indirizzo musicale: “Mazzini- Capograssi” e “Panfilo Serafini-Lola Di Stefano” insieme agli studenti dell’Istituto “Lombardo Radice”.

Dalla direzione della Camerata Musicale sono stati messi a disposizione di ciascun Istituto 15 abbonamenti destinati agli studenti che ne faranno richiesta.

Cinque sono invece i protagonisti del primo appuntamento di giovedì 2 novembre dedicato agli strumenti a fiato: si esibiranno alla tromba Italo Di Benedetto, al trombone Antonio Gizzi, al sassofono Lorenzo Del Monaco e Giulio Fornaro mentre al pianoforte ci sarà Rodrigo Lopez Rueda.