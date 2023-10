Il Pratola fermato dalla Pro Tirino

PRATOLA PELIGNA – Non sa più vincere il Pratola. I nerostellati vengono fermati dalla Pro Tirino. All’Ezio Ricci termina 1-1. Saccoccia deve fare a meno di Palombizio, Di Carlo, Marco Di Cioccio e Antonetti. Modulo 4-2-3-1 per i peligni, con Liberatore vertice d’attacco. Pro Tirino schierato dal tecnico Satiro con il 3-4-3. Il Pratola preme subito il piede sull’acceleratore. Cuccurullo in cabina di regia detta i tempi ed Ezio Coccovilli con le sue accelerazioni sulla sinistra mette in crisi la retroguardia ospite.

I nerostellati trovano il vantaggio al 9’, grazie ad un colpo di testa di Liberatore. Subito lo svantaggio, la Pro Tirino prova l’immediata reazione. Cuni commette fallo su Monaco e l’arbitro indica il dischetto. Cristian Morelli dagli undici metri non sbaglia e spiazza Carosa al 23’. Nella prima frazione di gioco Saccoccia è costretto al primo cambio, con l’infortunato Di Pillo sostituito da Matteo Di Cioccio. Nel secondo tempo il Pratola in costante proiezione offensiva alla ricerca del vantaggio.

Mentre gli ospiti badano a contenere. Al 12’ Ezio Coccovilli da posizione defilata coglie il palo esterno. Al 16’ esce Liberatore per fare spazio a Carducci. Sulla sinistra molto attivo Saccoccia, che si propone costantemente per andare al cross. Al 23’ è sempre lui che ci prova, ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. Al 26’ colpo di testa di Carducci, che però manda alto. Al 36’ ancora un’occasione per il Pratola: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Di Cesare colpisce di testa sfiorando il gol.

Nei minuti finali i nerostellati tentano gli ultimi assalti, ma senza fortuna. Per gli uomini di Saccoccia terza partita di fila senza vittoria. Di certo oggi hanno pesato e non poco anche le assenze. Adesso però il rischio è quello di perdere contatto con la vetta.

PRATOLA-PRO TIRINO 1-1

PRATOLA (4-2-3-1): Carosa, Di Mattia, Cuni, Ibra, Saccoccia, Di Pillo (Di Cioccio M.), Cuccurullo (41’ st Rossi), E. Coccovilli, S. Coccovilli, Di Cesare, Liberatore (16’st Carducci). A disp.: La Marca, Pucci, Rosato, Rossi, Carducci, M. Di Cioccio, Pace, Frattaroli. All. Vincenzo Saccoccia

PRO TIRINO (3-4-3): Camplone, Giordano, D. Morelli, Contumaccio, Mazzuccato, Di Nunzio, C. Morelli, Lovaglio, Di Giandomenico, Monaco, Perri. A disp.: Tirone, Varrasso, Di Pietro, Ambrosini, Casillo, Pagniello, Myrtaj. All. Marco Satiro

RETI: 9’ Liberatore (P), 23’ C. Morelli (PT)

AMMONITI: C. Morelli (PT), E. Coccovilli (P)

Daniele Rossi