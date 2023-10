Crisi delle edicole: la solidarietà di Smargiassi(M5S):” Settore nevralgico per i territori”

Sulmona,28 ottobre- Per il Consigliere regionale Pietro Smargiassi(M5S)” L’iniziativa ‘La Notte delle Edicole’ ha posto l’accento sul delicato momento che tutto il comparto nazionale delle edicole sta attualmente vivendo. Un settore che deve fare i conti con la digitalizzazione, con i risicati margini sulle vendite e con gli oneri comunali per le occupazioni di suolo pubblico, ad esempio. Tutto questo sta mettendo a rischio la vita di molte attività che, specialmente in molte cittadine del nostro Abruzzo, rappresentano luoghi storici presenti ormai da decenni. Senza dimenticare il valore ed il contributo che le stesse apportano alla diffusione della cultura e del leggere, pratica che purtroppo nel nostro Paese sconta dati risibili se paragonati ad altre realtà europee.Per questa ragione, sentendomi molto vicino agli edicolanti e alle loro famiglie, ho deciso di depositare una risoluzione in Consiglio, per impegnare il Governo Regionale ad intraprendere le necessarie interlocuzioni con il Governo Nazionale e con l’associazione dei comuni abruzzesi, al fine di portare sui tavoli competenti le istanze delle associazioni di categoria, trovando ove possibile, immediate soluzioni. Ne va della vita di attività che in molti comuni svolgono l’ulteriore servizio di punti d’incontro e quindi di socialità per il cittadino”