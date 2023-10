Csv Abruzzo: sabato a Sulmona la premiazione della borsa di studio Antonio Chiodo

Sulmona, 26 ottobre- Cosa significa essere cittadini oggi per le ragazze e i ragazzi che si apprestano ad affrontare una delle tappe fondamentali della crescita, ovvero l’esame di maturità e la scelta dei successivi percorsi di studio e di professione? È questo l’interrogativo che il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo rivolge ogni anno agli alunni delle classi quinte delle scuole superiori della Valle Peligna e dell’Alto Sangro attraverso la borsa di studio intitolata ad Antonio Chiodo.

Sabato 28 ottobre, alle ore 10:30, presso l’Auditorium San Panfilo del Centro Pastorale Diocesano in Viale Roosevelt a Sulmona, è prevista la premiazione del vincitore dell’edizione 2022-2023, Berardino Di Censo, che l’anno scorso frequentava la classe V C del Liceo classico Ovidio. Il suo elaborato, dal titolo “Alla ricerca di un bene comune”, è stato indicato dalla commissione di valutazione come il più meritevole tra i tanti pervenuti.

Grazie a questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, il CSV Abruzzo intende preservare la memoria di Antonio Chiodo, per anni volontario ed esponente di tante realtà associative abruzzesi, oltre a sensibilizzare i ragazzi sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva, offrendo loro un’occasione di riflessione e orientamento in vista delle future scelte in ambito universitario e lavorativo.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di Casto Di Bonaventura, Presidente del CSV Abruzzo, e Caterina Fantauzzi, Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Ovidio di Sulmona. Nel corso della mattinata, ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze di Gabriele Chiodo, Giorgio Di Benedetto ed Emanuele Incani, compagni di viaggio della lunga esperienza di Antonio Chiodo all’interno delle realtà associative e di volontariato del territorio.

Nei giorni scorsi il CSV Abruzzo ha già pubblicato il bando della nuova edizione del premio. Il testo e i relativi allegati sono disponibili al seguente indirizzo:



https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/news-abruzzo/borsa-di-studio-antonio-chiodo-edizione-2023-2024/