Tagliacozzo: sarà il produttore sulmonese Patrizio Maria D’Artista il direttore del Teatro Talia

Per il prossimo triennio. 2023-2026-

Tagliacozzo, 23 ottobre-il Comune di Tagliacozzo conferma il produttore musicale sulmonese, già direttore della stagione di prosa del “Maria Caniglia”, alla guida del teatro Talia di Tagliacozzo per il prossimo triennio (stagioni 2023/24 – 2024/25 – 2025/26) e rilancia sulle politiche culturali della Città.

“L’amministrazione Giovagnorio riconosce l’importanza strategica del teatro Talia quale centro della vita culturale della Città di Tagliacozzo, specialmente nei mesi invernali. Questo teatro è un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità, e per questo motivo, l’amministrazione comunale continuerà a sostenere attivamente la sua crescita anche in futuro. La conferma di Patrizio Maria D’Artista come direttore del Teatro rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, così come gli investimenti già sostenuti e quelli programmati per migliorare gli aspetti tecnici del Teatro in modo da garantirne la sua piena funzionalità ed efficienza”. Queste le parole del sindaco di TagliacozzoVincenzo Giovagnorio e dell’assessore alla cultura Chiara Nanni che aggiungono: “D’Artista e Meta Aps hanno dimostrato una straordinaria dedizione e competenza nell’attività di programmazione del Teatro Talia durante il precedente mandato contribuendo a rendere la sala teatrale, che sorge a due passi da Palazzo Ducale, un punto di riferimento per gli amanti delle arti performative non solo nella nostra Città, ma anche di tutta la Regione”.

La stagione del Talia avrà inizio domenica 26 novembre alle ore 18:00 con il concerto dei “Regina – The Real Queen Experience”.

Gli abbonamenti e i biglietti della stagione 2023/24 del Teatro Talia saranno in vendita presso l’info point nel Palazzo Municipale. Sarà sempre possibile acquistare i biglietti online su i-ticket. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.