Amici23: Ezio Liberatore 4° nella gara di oggi sotto gli occhi di Rkomi

Il rapper milanese, giudice della puntata, ha apprezzato molto la sua interpretazione di “Piccola anima”, di Ermal Meta

Sulmona, 22 ottobre– È un Ezio Liberatore in gran forma vocale quello visto oggi nella nuova puntata di Amici23, tanto da conquistare la quarta posizione nella gara canora. Il cantautore abruzzese, allievo della scuola diretta da Maria de Filippi, ha saputo suscitare brividi di emozione nel pubblico di Mediaset interpretando con intensità il brano “Piccola anima”, di Ermal Meta. L’esibizione gli è valsa il giudizio positivo di Rkomi, il musicista chiamato oggi a pronunciarsi sulle performance dei concorrenti, e la posizione appena sotto il podio.

La puntata odierna ha rappresentato soprattutto la pietra miliare della nuova vita di Ezio nella casa di Amici23, sia per il crescente favore dei critici, che stanno riconoscendo sempre più il suo talento artistico, sia per la sua integrazione nel gruppo, una svolta frutto di una ritrovata serenità e consapevolezza dei propri mezzi artistici. La maturità conquistata sul campo ha tra i suoi artefici la professoressa Anna Pettinelli che lo ha invitato ad aprirsi di più con gli amici in casetta così da vivere il percorso più serenamente. Dopo aver riflettuto su quelle parole, Ezio Liberatore ha deciso di raccontare la sua storia alle persone con cui ha stretto un legame più sincero (Kumo, Simone e Gaia) parlando della perdita prematura di suo padre e delle sofferenze che inevitabilmente un lutto così grave porta con sé.

Ezio ha trovato il coraggio e la forza di riaprire una ferita così profonda, rivelandosi a cuore aperto ai suoi compagni, raccontando della sua esperienza e riportando in superficie il dolore nascosto nelle pieghe del suo animo. Una confessione commovente che ha restituito ad Amici23 un Ezio Liberatore rasserenato e più consapevole della propria forza, pronto a vivere in armonia i propri sentimenti, ad emozionarsi e ad emozionare.

