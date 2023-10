Atletica: a Giulianova chiusura con il botto dell’Amatori Serafini

Sulmona, 19 ottobre- Con i Campionati Regionali di Giulianova l’atletica abruzzese va in letargo per riprendere verso la fine dell’anno con le corse campestri e le Indoor , quest’ultima in programma al Palaindoor di Ancona .

Anche a Giulianova nella manifestazione di chiusura gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini hanno ottenuto lusinghieri risultati. Il più gettonato, di una squadra composta da 18 atleti, è stato Daniele Ottaviani in quanto oltre ad aver conquistato due medaglie d’oro con rispettive brillanti prestazioni nel peso (16.13) e nell’alto, dove ha superato la misura di 1.75 dopo aver provato senza successo l’1.80 che avrebbe stabilito il nuovo record nazionale oltre a quello regionale.

Dopo Daniele hanno conquistato la medaglia d’oro e il titolo di campione abruzzese 2023 Emanuele Carrozza nel salto in lungo (4.59) e Rocco Liberatore nei m 1000 ( 3”19) . La seconda posizione l’hanno guadagnata Martina Margiotta nel lungo (4.37) , Federica Di Felice nei km 2 di marcia con il personale (12”19 ) , Nicolò Formichetti nel lancio del peso (10.58) e Marco Izzo nei m 50 (7”7). Infine medaglia di bronzo per Ginevra Sciullo nel lancio del vortex (25.94) .Nelle gare di velocità si sono distinti Tommaso Paolucci , Emanuele Carrozza, Swami Traficante e Federica D’Eramo. Nei salti Beatrice Carnevale e Innocente Laperchia e nei m 1000 piani Sofia Di Fiore e Sofia Simoncelli.