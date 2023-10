Recensione Libri: Paesi invisibili di Anna Rizzo [il Saggiatore]

Premio Croce 2023 per la letteratura giornalistica, Anna Rizzo, da anni studia e collabora in qualità di antropologa con le piccole realtà delle cosiddette «aree interne» del paese, e affronta le problematiche legate allo spopolamento ragionando con le comunità sulle motivazioni di chi è rimasto e di chi se n’è andato.

Credit: Claudio Mammucari

Nel gergo dei semplici, ma non per questo sprovveduti, quando si intende evidenziare un’inesattezza si

ricorre all’utilizzo di una frase convenzionale e d’effetto, che recita testualmente: ”Sulla carta tutto il

mondo è in piano”. Un po’ la stessa cosa fanno i presunti esperti di paesi e gli indagatori dello

spopolamento, arrogandosi il diritto di formulare soluzioni universali, dalle loro sontuose scrivanie, valide

per ogni tipologia di paese e di abitante.

Anna Rizzo, da buon’antropologa da campo, che si infanga e vanga, in I paesi Invisibili frantuma le

fantasiose e acrobatiche narrazioni, concernenti i paesi e i loro abitanti presenti e passati. Il suo picconare

sull’assunto e globalizzato concetto di paesi, da convertire a risorsa turistica, è possibile perché tra lei e le

aree interne non esistono segreti, solo legami, albe e tramonti vissuti calpestando lo stesso versante.

Se è vero com’è vero che sono rimasti in pochi a vivere nei paesi, è altrettanto vero che solo quei pochi ne

conoscono vizi e virtù. Le aree interne sono realtà misteriose e folcloristiche, dove l’umanità è costretta a

sfociare, come fosse erbaccia infestante, li dove i servizi pubblici se la danno a gambe.

Leggere Anna Rizzo, è un po’ come entrare nelle dimore degli abitanti di Frattura o di un campo d’indagine

della Calabria, pare di essere di fianco a lei mentre infreddolita corteggia le cucine economiche o di

passarle il bucato da stendere all’aperto. Tanta l’abilità e la denuncia narrativa che ci si ritrova ad essere i

componenti di una, già, allargata famiglia di paese.

Il nostro stivale si compone per il trenta per cento di aree interne e queste non si spopolano per una moda

del momento, bensì per una crisi di “fertilità” del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa. Non avere una

farmacia, una corriera, un medico, una scuola si tramuta in barriere architettoniche ed esistenziali

totalmente invalidanti per l’assolvimento e il rispetto dovuto al dono della vita, non si tralasci che trattasi

di portatori di diritti e doveri. La possibilità di deragliare nella lesione di diritti costituzionali è a portata di

binario e sovente è già salita sulla carrozza. Delle difficoltà arteriose e respiratorie dei paesini non interessa

a nessuno, a cercare terapie serie e riconosciute dal comitato scientifico nazionale, sono rimasti in pochi e

fra questi si annoverano gli abitanti dei luoghi, che devono pur tirare avanti e che spesso non possono

neppure andarsene. Le misere pensioni che possiedono non gli permetterebbero una vita altrove, sono alla

canna del gas in un paese dove hanno casa di proprietà, figuriamoci a dover duellare con un affitto. Per il

resto del mondo, altresì, le piccole aree sono pacchetti turistici da vendere…



…perché i paesi hanno un ruolo sociale ben definito: sono l’intrattenimento televisivo della domenica…



Assecondare tale propensione proietta a prospettive inquietanti. Creare alberghi diffusi, spa e quant’altro

in aree interne significa disboscare, deviare corsi d’acqua e via distruggendo, come se non avessimo

sufficienti impatti e crisi ambientali.



Ogni paese ha un nome che ne identifica entità e appartenenza, la generalizzazione a cui sono sottoposti in

nome di progettualità spaziali e poco terrene mira ad uniformali. Ogni borgo o paese che sia è bello perché

possiede interesse storico e peculiarità mai sorelle gemelle di altre. Il lavoro di un antropologo o di uno

storico non è livellare il tutto, bensì dettagliare, evidenziare, distinguere, esaltare. Brandizzare è un ricorre

a un salasso non richiesto.



Nessuna progettualità si può definire migliorativa se non coinvolge le comunità e non si infiltra fra il palato,

il tatto, l’udito e il campo visivo, di chi in quelle realtà è commensale con la nuvola che preannuncia il

temporale o il frutto di bosco che segnala un inverno nevoso. Tutto il resto è improvvisazione, spesso

dannosa e lesiva dei luoghi e degli indigeni.

La giovane di Lamezia Terme che lamenta un inficiato nutrimento sin dalla venuta al mondo, rispetto a chi

vive al nord…

…di come abbia trascorso un’infanzia e un’adolescenza senza nutrimenti, che fossero spazi culturali,

biblioteche, teatri, luoghi dove poter crescere insieme ai suoi coetanei…



Instilla un quesito autorevole. Perché spendersi e spendere quattrini, per intercettare un finanziamento ed

un tecnico sconosciuti, per costruire ciò di cui avrà bisogno un turista per un solo week end e non

adoperarsi per metterla in condizioni di gareggiare nel mondo al pari di chi vive in una città? Si va sancendo

l’esistenza di figli e figliastri?



Una piccola e spoglia piazza di paese non può farsi a compare con una propaganda digitale, ambisce ad

avere uno spazzaneve che renda le strade percorribili per raggiungere un supermercato in inverno, visto

che la saracinesca dell’alimentari locale non si alza più da anni. Lo spopolamento non è cosa da poter

ammaestrare a proprio vantaggio, e Anna Rizzo nell’elaborare questo testo utile a spirito e ragione,

evidenzia come la terminologia commerciale e social stiano contribuendo a togliere, ulteriore luce al vero

nucleo dei paesi, mortificandone gli abitanti e il loro reale essere figli di una terra che diviene sempre più di

conquista da parte di colonizzatori.



In I paesi invisibili si viene edotti a sviscerare e a non tralasciare, non si può permettere che dettami

globalizzati facciano sfilare su note passerelle, vocaboli come resilenza, prossimità, cura, nostalgia,

abbandono, con faciloneria assoluta.

Anna Rizzo non scrive dei paesi in quanto contenitori sterili, si nutre Ella stessa e di conseguenza nutre,

mediante intramuscolo il lettore, dei contenuti dagli alti valori nutrizionali.

La figura delle donne è ufficialmente marginale, a fare politica nei paesi sono gli uomini, a scrivere libri sui

paesi sono gli uomini, a decidere per i paesi è il sesso “forte”, che a voler essere sinceri si identificherebbe

con la parola viziati per non dire incapaci…



…uomini che hanno scelto delle mogli e educato delle figlie a una forma di accudimento coatto, che è

diventato asservimento…uomini che siedono a tavoli istituzionali, che dovrebbero occuparsi del bene

pubblico e invece replicano schemi misogini …



Anna Rizzo è consapevole e cosciente del potere salvifico che possiedono le arti, i loro creatori e i loro

fruitori, ecco perché inorridisce quando constata che le professioni umanistiche, letterarie e creative sono

considerate alla stregua di un hobby. Imperativamente si può sostenere che sarebbero un punto da cui

partire per ridurre lo spopolamento. Che non è scandaloso perché chi lo pratica è anzitutto vittima di

errori e superficialità di altri.

Leggendo I paesi invisibili ci si scopre canzonati da faciloni pronti a occuparsi dell’immagine e non dei

sentimenti e delle priorità. Al contempo ci si sente chiamati a una nuova escursione del vivere, i cui

ingredienti essenziali tornano ad essere l’individuo, la sua soggettività, i suoi bisogni, la sua crescita e la sua

permanenza. Permanenza che non va pilotata, ma assecondata affinché ognuno possa andare e venire

dalla propria terra senza rischiare, che altri l’avranno resa casa accogliente e adatta ad esigenze di

forestieri, diseredando gli aventi diritto.

Cesira Donatelli