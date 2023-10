Martedì 17 ottobre tornerà a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 13 ottobre– Il Consiglio regionale abruzzese è stato convocato per martedì 17 ottobre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno dei lavori una serie di documenti politici fra i quali spiccano Crisi aziendale Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo (Pettinari); interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Ritardi nella attivazione della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo (Paolucci); Linea ferroviaria Pescara-Roma (Paolucci); Piano regionale della rete scolastica – Riduzione delle dirigenze per la provincia di Teramo (Pepe).

Subito dopo l’Assemblea inizierà l’esame dei seguenti progetti di legge Disposizioni in materia di tumulazioni degli animali da affezione ed ulteriori disposizioni; Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2/2018; Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva; Riconoscimento della legittimità del debito fuori – Pagamento in favore della società Echoes Srl per fornitura di servizi sanitari; Riconoscimento di Castelli come “Città della Ceramica Abruzzese”; Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico