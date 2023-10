Centro: Gelmini,”Allarghiamo confini Azione,serve area popolare nel solco di Draghi”

‘Il Terzo polo non è morto, bisogna allargare i confini di Azione aggregando ”forze e realtà legate alla tradizione popolare”, in vista delle europee. Lo dice in una intervista a La Stampa Mariastella Gelmini che propone di allargare ‘Azione’ e dar vita un’area popolare nel solco di Draghi. Ieri, insieme a Mara Carfagna ed Elena Bonetti ha presentato al Senato il ‘Manifesto per una buona politica:popolare, non populista’ e spiega il suo progetto: ”Non una corrente, nè il tentativo di fare un nuovo partito”, ma porte aperte ai ”colleghi di Fi e Pd che condividono i nostri valori”.