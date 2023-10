Sulmona: cultura e solidarietà, la stagione di prosa del Teatro Caniglia come luogo di condivisione e coesione

Sulmona, 12 ottobre – Per la terza annualità la Stagione di Prosa del Teatro Maria Caniglia accoglie gratuitamente come pubblico dei suoi 8 spettacoli in cartellone diverse categorie cittadine: studenti, utenti del centro diurno psichiatrico “G. Fapore” e i cittadini aventi diritto che ne faranno richiesta al Comune.

Sindaco e Giunta comunale rinnovano anche quest’anno l’iniziativa di donare i palchi a loro riservati agli studenti del territorio, iniziativa proposta da Meta Aps a molti imprenditori che hanno risposto positivamente, alcuni dei quali hanno ampliato la platea dei beneficiari donando posti agli utenti del centro psichiatrico “G. Fapore” e alle famiglie meno abbienti, grazie ad un accordo con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sulmona: Sisley di Sulmona di Rita Perrotta e Ottica Ammazzalorso di Marina Ammazzalorso, Confetti William Di Carlo, Confetti Pelino, Ciesse Intermediazioni, UnipolSai Assicurazioni di Fabio Leombruno, Sanitaria Artisanitas di Paolo Angelilli, Antica Sartoria del Vino di Gianni Mariotti e Osteria del Tempo Perso dei Fratelli Colella si sono uniti nel segno della condivisione e della coesione sociale, e nella convinzione che il Teatro aiuti ad abbattere le differenze, incentivando la sua fruizione attraverso azioni concrete che favoriscono un processo inclusivo.

«Con tale gesto intendiamo promuovere vicinanza e appartenenza per le nuove generazioni e per persone che difficilmente hanno accesso a certi tipi di servizi a contesti reali, come quello del teatro, affinché essi abbiano la possibilità di conoscere forme di arte espressiva autentiche e di contatto diretto. In un mondo così virtuale troviamo importante che i giovani possano conoscere anche altro che funga da stimolo per una conoscenza più ampia del mondo che ci circonda e di ciò che esso può offrire di diverso e alternativo.» dichiara Rita Perrotta, tra le imprenditrici che sostengono questa iniziativa virtuosa, e che prosegue «Non in ultimo questo modo di pubblicizzare le attività diventa anche pubblicità e promozione per un luogo della cultura locale, il teatro Maria Caniglia, che negli ultimi anni è tornato ad essere un importante punto di aggregazione culturale. In altre parole, quindi, riteniamo, con questo gesto, di contribuire, pur se in piccola parte, alla crescita di Sulmona, la città in cui viviamo».

Gli studenti interessati potranno inviare la propria richiesta di partecipazione inoltrando un’e-mail all’indirizzo info@teatromariacaniglia.com, entro le ore 12:00 del giorno precedente in cui andrà in scena lo spettacolo a cui sceglieranno di assistere; i posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste, fino a esaurimento dei 24 disponibili. Per eventuali richieste in esubero l’associazione Meta ha messo a disposizione degli studenti posti riservati ad un costo calmierato. Le famiglie meno abbienti interessate, per informazioni e per conoscere le modalità attraverso cui presentare domanda, potranno invece consultare l’avviso pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona al seguente link:https://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=26&oggetto=1488&fbclid=IwAR11LwF5dksEJqH6-9D9J7J7SbeFuCRpsMA6rHoyEgRRRLlb42E966muGAY .

Meta APS attende la cittadinanza per l’inaugurazione della Stagione Teatrale di Prosa 2023/2024 il 29 ottobre 2023 con Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo, con Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses, e con la partecipazione di Ernesto Mahieux per la regia di Armando Pugliese.

Si ricorda che i singoli biglietti sono in vendita presso il Centro di Informazioni Turistiche – IAT Sulmona e sulla piattaforma online oooh.events. Il giorno dello spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso il Botteghino del Teatro.