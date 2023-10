Presto nuova struttura nell’area dell’Ospedale di Sulmona

Sarà destinata ad ospitare uffici amministrativi e sanitari

Sulmona, 12 ottobre- Nel contesto dell’interlocuzione e della necessaria collaborazione tra soggetti istituzionali (Comune di Sulmona e Direzione Strategica ASL), il Direttore Generale della ASL, Prof. Fernando Romano e il Direttore della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti, Ing. Antonello Tursini, hanno comunicato al Sindaco di Sulmona, al fine di condividere l’iniziativa e consentirne l’effettiva realizzabilità (anche attraverso eventuali modifiche allo strumento di programmazione urbanistica), il “Programma di Investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL”.

Nel novero delle suddette iniziative, è compreso l’intervento inerente alla realizzazione di una nuova struttura sanitaria nell’ambito dell’area del Presidio Ospedaliero di Sulmona, per un importo complessivo di € 7.000.000,00.

La realizzazione della suddetta struttura, da edificare in area adiacente al presidio ospedaliero su terreni acquisiti dalla ASL, consentirà alla Azienda Sanitaria di allocare tutti i servizi sanitari e amministrativi, compresi quelli da tempo dislocati in altre strutture esterne in locazione.

Si rileva, altresì, la opportunità di precisare che, in aggiunta al suddetto intervento, la programmazione edilizia sanitaria prevede, con i fondi del PNRR ( attraverso uno stanziamento di oltre € 3.700.000), la demolizione della vecchia ala ospedaliera e la realizzazione della Casa della Comunità Hub e della Centrale Operativa Territoriale (COT).

Le iniziative in materia di edilizia ospedaliera finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono, infine, Interventi di adeguamento e riqualificazione della “Ala Bolino” del Presidio Ospedaliero della SS. Annunziata, per un importo complessivo di circa € 8.500.000,00.

La realizzazione di un’unica struttura destinata ad ospitare tutti i servizi sanitari ed amministrativi della ASL si caratterizza in termini indubbiamente positivi in quanto l’edificio che sarà realizzato consentirà di riunire, in una sede moderna e funzionale, una serie di presidi ed uffici attualmente dislocati in vari ambiti del territorio cittadino, con tangibili disagi agli operatori e all’utenza.

Gli investimenti finanziati dal PNRR, relativi alla Casa della Comunità e al C.O.T. , segnano una concreta opportunità di riorganizzazione della medicina del territorio, mentre gli interventi relativi all’adeguamento della “Ala Bolino” dell’ospedale consentiranno una migliore funzionalizzazione degli spazi all’interno dei quali si esplicano le attività ospedaliere.