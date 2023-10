Pescina,” Borgo autentico d’Italia” con le giornate Fai d’autunno

Pescina ,12 ottobre- La città di Pescina, dopo il successo della XXVI edizione del Premio Internazionale IS, che si concluderà con le scuole il 15 e 16 dicembre pv, sempre con ospiti eccellenti, invita ad una due giorni, tra cultura, ambiente e turismo 4.0: il 14 e 15 ottobre Essa aderirà alle Gioente Fai d’autunno 2023 e celebrerà la Giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia dal titolo: UN’ALTRA IDEA DI STARE- Visioni, Scintille e Connessioni-Energie Inedite per Abitare i Borghi.

“Questo straordinario 2023 continua a riservarci appuntamenti importanti- ha dichiarato Mirko Zauri, Sindaco della Città e Presidente del Centro Studi Ignazio Silone-“ che rappresentano tutti tasselli di un unico quadro di programmazione aperta all’innovazione ed alla sostenibilità, certamente ritenuto come uno dei periodi più illuminati, nella storia della comunità pescinese. In tal senso nelle due intense giornate di promozione di metà ottobre, la Città aderirà così alla Giornate del Fondo Ambiente Italia, che vanta una ricchissima tradizione di tutela dei nostri preziosi beni e territori montani, posti al centro e all’attenzione nazionale dal Dossier “La Cultura non Spopola”, presentato come Finalista a Capitale della Cultura 2025″- ha proseguito il Sindaco della Città di Silone e Mazzarino. Tutte attività ha sottolineato quest’ultimo che ” sono l’occasione per inaugurare ulteriori gioielli al servizio di tutto il vasto territorio, con l’apertura e la visita guidata (grazie alla collaborazione del gruppo A.N.A di Pescina, al CAI Pescina, Avis Pescina, Pro loco Pescina, Corale Folkloristica Fontamara) all’imponente Torre Piccolimini (1571), magnificamente restaurata, (monumento nazionale dal 1902, poi danneggiato nel terribile sisma del 1915): Essa domina l’intera Piana del Fucino dove era stato ambientato il capolavoro siloniano di “Fontamara” a 90 anni dalla sua pubblicazione nell’esilio svizzero “E così concludendo Zauri:” si completa quel circuito virtuoso ed unico che parte dal cuore della Città.

Proprio per l’occasione dell’inaugurazione della Torre è stata indetta una conferenza stampa, mettendo in risalto il premio ricevuto con il progetto “Realizzazione itinerari letterari recupero e valorizzazione Torre Piccolomini” dove verrà presentato lo speciale voluto dall’Amministrazione comunale e realizzato e pubblicato dalla rivista “Tesori D’Abruzzo”.

Altro valore aggiunto con la sua storia gloriosa, è la splendida Co-Basilica di Santa Maria delle Grazie, il cuore del suo antichissimo culto di San Berardo, insieme alle altre chiese d’arte , al Palazzo “Palladini Biondi” ed al Chiostro di San Francesco, con accesso alla stessa biblioteca comunale. In particolare la visita avrà un passaggio cruciale nelle due Case Museo dedicate ai suoi illustri concittadini: Il Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino e lo scrittore ed intellettuale del ‘900, autore di tanti capolavori letterari a cui è stato intitolato lo stesso “Parco Letterario IS”, che farà rivivere ai visitatori pagine immortali, con il suo suggestivo territorio, dal fiume Giovenco fino proprio al mitico “Rifugio Silone”. Si potranno osservare tutte le sue ricchissime tradizioni d’arti e mestieri antichi, riproposti nel progetto Recuperati e con il suo tipico patrimonio enogastronomico di Città del miele , che ha sempre tutelato la natura, dentro il Parco Velino Sirente ed alle porte del 1^Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise , dove si è sempre promossa la pacifica convivenza tra l’uomo e gli animali protetti, tra cui l’Orso marsicano, emblema dell’Abruzzo “Forte e Gentile” evocato dallo scrittore Primo Levi, sempre fiero custode dei suoi valori di libertà e di autonomia, contro ogni forma di violenza e di sopraffazione”.

nella foto: Mirko Zauri sindaco di Pescina e Presidente del Centro Studi Ignazio Silone