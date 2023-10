Prezza: un messaggio preciso per la difesa dell’ambiente che parte dalla scuola

Prezza, 11 ottobre– La scuola dell’ infanzia di Prezza si arricchisce di bellezza: l’Amministrazione comunale ha fatto realizzare un nuovo murales che raffigura una bambina intenta ad annaffiare un albero che presto verrà collocato nel giardino della scuola . L’originale “La leggenda dei Giganti di Natalia” Rak è a Bialystory, in Polonia.

Da oggi a Prezza, in provincia dell’Aquila, esiste una copia realizzata dalla Maestra d’Arte Graziella Gagliardi di Poggio Filippo di Tagliacozzo, esecutrice già di tanti altri MURALES e vincitrice di molte estemporanee e quest’ anno presente come Artista contemporanea al cinquantesimo Premio Sulmona ideato da Pallozzi .

Voluta fortemente dalla sindaca Marianna Scoccia, simbolo del rispetto dell’ambiente ed esempio di purezza segno di un presente che è tutto da curare, per un futuro che dovrà essere tutto da vivere, l’Artista ha saputo far rivivere con i suoi colori le sembianze e l’espressione della bambina dipinta da Natalia Rack . Ormai Prezza è un paese dove si può ammirare l’Arte a cielo aperto ed in estate è stata gremita di turisti soprattutto nei grandi eventi effettuati: dalla sagra del carciofo ai vari concerti di grande calibro.