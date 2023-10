Intesa Comune -sindacati; Bianchi:” Ma che metodo si usa da queste parti?”

Elisabetta Bianchi

Sulmona, 11 ottobre– L’intesa sottoscritta questa mattina tra il Comune e le OO.SS. anche se va giudicato apprezzabile in una fase così delicata per la nostra città sul piano del metodo usato non è piaciuto a tutti. Infatti non si è fatta attendere il giudizio dell’avv. Elisabetta Bianchi “ Direzione Sulmona” e sempre attenta alle vicende che si alternano nella politica cittadina. Scrive Bianchi: “Stupisce che i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale non insorgano di fronte alla deliberazione di giunta comunale n.263 del 9 .10 ultimo scorso da ieri pubblicata in Albo Pretorio che istituisce il protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali.

Dato per scontato che sia cosa buona e giusta la finalità di riconoscere l’autorevolezza della interlocuzione con i sindacati, ciò che vale la pena di rimarcare è il metodo di lavoro che ESCLUDE il Consiglio Comunale e le sue articolazioni e cioè le commissioni consiliari – a tutt’oggi ancora paralizzate nell’indifferenza generale – dal definire sia i punti del protocollo che dalla possibilità delle interlocuzioni con le sigle sindacali alle quali aggiungerei anche le associazioni di ogni settore. L’ascolto infatti non deve essere circoscritto alle segrete stanze appannaggio degli assessori ma deve essere promosso come prerogativa irrinunciabile di ogni gruppo consiliare che siede nelle apposite commissioni pubbliche ove siedono membri eletti per ciascun ambito di intervento con potere deliberativo e proponente.

Infatti sono proprio le commissioni consiliari in cui siedono i consiglieri eletti dai cittadini, la sede istituzionale che le ogni Associazione dovrebbe pretendere di incontrare per promuovere le proprie proposte.

Confidiamo in un sussulto di orgoglio da parte dei gruppi consiliari defraudati di fatto dalle importantissime possibilità di dare il loro contributo in ambiti irrinunciabili quali per esempio lavoro e sanità per riportare il Consiglio Comunale alla centralità della pianificazione che merita e che gli spetta per legge.

A meno che questa delibera di Giunta non sia meramente preparatoria di qualche nuovo scranno giuntale a dispetto delle rappresentanze politiche consiliari; in tal caso saremmo legittimati a pensare che così come i consiglieri si rifaranno il letto, così ci si dovranno addormentare.

