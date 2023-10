Atletica: da Caorle i sulmonesi tornano senza medaglie ma ricchi di esperienza

Sulmona, 10 ottobre– Da Caorle, dove appunto si sono svolti i Campionati Italiani di atletica, non sono arrivate medaglie per i sulmonesi, ma gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini hanno riportato tanta esperienza che servirà loro per costruire un futuro ricco di risultati.

Il migliore dei sei presenti in veneto è stato Matteo Di Felice che nella gara extra dei m 80 piani ha centrato un bel secondo posto con 9”70 che rappresenta la sua più importante prestazione stagionale. Anche Simone Ottaviani, nelle prove multiple, atteso per una medaglia, non ha centrato questo obiettivo ma ha totalizzato 3535 punti, al di sotto dei suoi 4282 classificandosi 12°, dove il vincitore è stato l’altoadesino Federic Schoepf . Nella prima giornata di gara la velocista Ilaria Ranalli , primo anno nella categoria, ha corso in batteria i m 80 in 10”85 , lontano dal suo personale che è 10”69 . Nel peso ( kg 4) Matteo Tiriticco ha lanciato a m. 12,19 al di sotto del suo personale 13,07 e si è classificato 16° nel Trofeo delle regioni. Anche Susanna Antonelli nel lancio del disco è andata al di sotto delle sue possibilità con m. 19.57. Nel salto in alto Lorenzo Sito ha superato l’asticella a m. 1.66 e si è giunto 15°.

La staffetta 4×100 ha corso con Sito e Di Felice ed ha fermato il cronometro a 45”14 arrivando 4° in batteria.