Il prossimo 13 ottobre alle ore 17,00-

Sulmona, 10 Ottobre– Si terrà a Sulmona la VI^ l’Assemblea Regionale dei Contratti di Fiume: un evento nel corso del quale si farà il punto sull’utilizzo di questo strumento in Italia ed in Abruzzo e sulle prospettive di sviluppo dei Contratti di Fiume sia nelle politiche attive di riqualificazione e rinaturalizzazione dei corpi idrici e sia nella Programmazione Comunitaria 2021/2027.

Il dibattito si avvarrà del contributo del Coordinatore del Tavolo Nazionale Prof. Bastiani ( uno dei più importanti esperti a livello europeo nelle materie dedicate) e dei massimi Rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo ovvero il Vice Presidente della Giunta Regionale Emanuele Imprudente ed il Direttore del Dipartimento DPC24 Pierpaolo Pescara.

L’evento sarà, inoltre, arricchito dalla relazione del Presidente Nazionale di Ambiente e/è Vita ETS Fernando Ferrara in qualità di rappresentante dell’Associazione che sin dal 2011 promuove i CdF, dalla presenza dei Sindaci Capofila dei Contratti di Fiume avviati nella Regione Abruzzo, dai Rappresentanti degli Enti locali che hanno avviato i CdF e da diverse categorie di portatori di interesse.

“Sono particolarmente soddisfatto- ha dichiarato Patrizio Schiazza in qualità di Componente del Tavolo Nazionale e Referente della Cabina di Pilotaggio per l’Abruzzo- di poter ospitare a Sulmona un’iniziativa di rilevanza nazionale e di poter contribuire a promuovere un approfondimento del dibattito in corso sul ruolo delle Regioni italiane ( ed in particolare l’Abruzzo) che costituiscono indubitabilmente uno snodo prioritario attraverso il quale connettere i Contratti di Fiume alla Programmazione Nazionale e Comunitaria. Cercheremo, in tal senso, di calibrare specifici obiettivi tematici al fine di implementare, sulla base dell’esperienza regionale, Il Documento di Posizione e Proposta del Tavolo Nazionale che verrà presentato entro la fine dell’Anno al Governo Italiano.”

“In occasione dell’Assemblea del Tavolo Nazionale prevista per il 12 e 13 dicembre 2023 a Napoli, a distanza di tre anni dall’Assemblea Nazionale per il centro Sud svoltasi a Pescara – ha aggiunto il Coordinatore Nazionale dei Contratti di Fiume Prof. Massimo Bastiani-si è ritenuto opportuno organizzare un evento al fine di poter analizzare lo status quo ed identificare una Strategia Nazionale dei CDF volta a focalizzare le nuove sfide e ad identificare un percorso di effettiva sinergia fra Istituzioni, Enti locali, portatori di interessi e comunità locali. Per fare tutto questo abbiamo inteso convocare una sessione di confronto aperta da realizzarsi attraverso un’agorà pubblico nel corso della quale ognuno può fornire un contributo volto ad una gestione partecipata e sostenibile dei bacini fluviali .La base di analisi e discussione sarà rappresentata dal Documento di Posizione e Proposta del TNDCF che potrà essere integrato anche sulla base delle relazioni e documenti tecnici che verranno prodotte nel mentre delle attività di seminariali.”

In conclusione vale la pena sottolineare di come l’ Abruzzo rappresenti una Regione Pilota a livello nazionale tanto per gli atti adottati quanto per le politiche attive assunte in materia di CdF come testimoniato tanto dai casi studio scelti dall’Officina delle Politiche di Coesione quanto dai lavori e dalle proposte avanzate in seno alle sessioni dell’Osservatorio Nazionale dei CdF istituito presso il Mase.