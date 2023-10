Crisi in Comune, Bianchi lancia la sfida:” Pronti a raccogliere le firme dei cittadini”

Per arrivare al piu’ presto alla convocazione del Consiglio

Sulmona,9 ottobre– Pronti a ricorrere alla raccolta delle 300 firme dei cittadini necessarie alla convocazione del Consiglio Comunale di Sulmona se la politica non ancora trova la forza di uscire dal pantano in cui ha messo la Città di Sulmona. Lo annuncia in una nota l’avv. Elidabetta Bianchi leader del Movimento “ Direzione Sulmona”

Se i consiglieri comunali, aggiunge, non intendono utilizzare i loro poteri e chiedere con tempestività la convocazione del Consiglio Comunale per licenziare gli atti deliberati dalle commissioni ed inchiodare il sindaco Di Piero alle sue responsabilità ponendo in calendario la questione della crisi politica (se veramente una crisi c’è) facendo scendere il primo cittadino dalla giostrina dei tatticismi che tutt’al più favoriranno qualcuno ma non riusciranno a liberare l’azione politico amministrativa dalla stasi oramai evidente, sarà necessario che a sbloccare l’impasse siano al più presto proprio i cittadini.

Elisabetta Bianchi – Direzione Sulmona