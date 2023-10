Santangelo su Giornata nazionale per le vittime incidenti sul lavoro

Sulmona,8 Ottobre– “Ricordiamo in questa giornata tutti coloro che sono venuti a mancare mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. Si tratta di madri e padri di famiglia, di figlie e figli che hanno perso la vita e questo ci induce a fermarci in un momento di riflessione affinché ci si adoperi per ridurre sensibilmente il numero di infortuni e di morti bianche”.

Così il Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Roberto Santangelo in occasione della Giornata Nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro.

“I dati diffusi nell’ultima indagine INAIL nel mese di settembre, raccolti tra gennaio e luglio in Abruzzo, mostrano una diminuzione degli infortuni, ma un aumento delle vittime. Questo significa che bisogna attivarsi affinché vengano rispettate le norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori – soprattutto nei settori più a rischio come i cantieri, l’industria e l’agricoltura – e si investa sulla sicurezza sui posti di lavoro e sulla formazione dei lavoratori” conclude.