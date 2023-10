Fina:capogruppo del PD in commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali

Sulmona, 5 ottobre– “Ieri ho partecipato, insieme all’On. Marco Simiani, alla prima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei gruppi della Commissione Bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali e agroalimentari”: lo dichiara Michele Fina, senatore del Partito Democratico.

Fina prosegue: “Uno strumento parlamentare che nasce per combattere le mafie e la loro capacità di trasformarsi nell’economia che cambia e negli effetti della transizione ecologica. Sono onorato di farne parte come capogruppo del Partito Democratico e ringrazio per la fiducia colleghi e colleghe che sono anche amici ed amiche di grandissima esperienza e competenza: Nicola Irto, Marco Simiani, Enza Rando, Maria Stefania Marino e Marco Sarracino.

La commissione negli anni ha assunto sempre maggiore rilievo istituzionale nell’azione di contrasto alle ecomafie e questa volta anche contro le agromafie, fenomeno grave e preoccupante. Ricordo gli anni in cui prima Alessandro Bratti e poi la nostra capogruppo alla Camera Chiara Braga hanno guidato con determinazione e significativi risultati questa Bicamerale; seguiremo la strada da loro tracciata e assicureremo tutto il nostro impegno affinché le Istituzioni siano sempre più impegnate per la legalità, la prevenzione e il contrasto radicale dei fenomeni criminali”.