Assemblea Nazionale delle Province a L’Aquila, presentato il programma.  

L’Aquila, 3 ottobre- “Le Province, che storia!”: questo il titolo dell’Assemblea Nazionale delle Province italiane che si terrà a L’Aquila il 10 e 11 ottobre prossimi, la cui cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due giornate di incontro al Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila tra Presidenti delle Province, Sindaci, Consiglieri Provinciali da tutta Italia e rappresentanti di Governo e Parlamento per fare il punto sulle questioni più urgenti.

Il programma delle due giornate è stato annunciato dal Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede provinciale.Si inizierà martedì 10 ottobre alle ore 17.00 con i saluti istituzionali del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, del Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso. La relazione del Presidente Nazionale dell’Unione Province Italiane (UPI) Michele De Pascale introdurrà gli argomenti centrali della due giorni di dibattito: la definizione della nuova Provincia partendo dalla legge in esame in Senato, i risultati del percorso di attuazione del Pnrr e la definizione di modelli avanzati che permettano di semplificare la pubblica amministrazione e contribuire a promuovere le politiche di sviluppo dei territori.

La giornata dell’undici, che avrà inizio alle 9:30, verrà scandita dagli interventi di altri parlamentari tra cui quello del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto e del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Prima della chiusura dei lavori si terrà una tavola rotonda a cui parteciperanno il Presidente UPI Michele De Pascale e parlamentari di ogni schieramento politico: Francesco Boccia (PD), Stefano Candiani (Lega), Mariastella Gelmini (Azione), Alessandra Maiorino (M5S), Nazario Pagano (FI) e Marco Silvestroni (FdI).“L’evento rappresenta un’occasione unica per dar seguito all’intenzione di rilanciare le province italiane affinché si riapproprino di funzioni riconosciute fondamentali nell’articolazione dei ruoli tra Stato, regioni, province e comuni – ha dichiarato il Presidente Caruso – ci tengo a sottolineare ancora una volta come per noi sia una grande emozione aver portato a L’Aquila l’Assemblea Nazionale delle Province. Inoltre, la presenza del Presidente della Repubblica alla cerimonia di apertura rappresenta un evento storico: si tratta della prima volta nella storia dell’UPI”.