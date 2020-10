La preghiera della povera vedova

Sulmona, 13 ottobre– Signore, per favore, tu che hai la forza e la pazienza di farti ascoltare spiega a tutte quelle persone, uomini e donne, che a Sulmona credono di essere i nuovi streteghi della politica cittadina di risparmiarci tutte quelle banalità che in questi giorni vogliono raccontare alla gente in vista delle prossime elezioni amministrative. Spiega loro, o Signore, che i sulmonesi sono gente sveglia e attenta,che sanno distinguere le persone per bene dai cialtroni, sanno apprezzare le persone coerenti, corrette che vogliono bene alla città ma soprattutto sanno apprezzare coloro ( uomini e donne) che nelle esperienze consumate in questi anni nella politica e nelle istituzioni non hanno mai tradito il proprio partito originario,la propria coalizione, i propri amici ma si son fatti apprezzare non per le cose dette ma per quelle fatte.Poi raccoglimi pure accanto a quell’anima benedetta

Amen