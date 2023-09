Verso le Regionali: il Pd di Pratola,Raiano e Corfinio si muove

Pratola Peligna,24 settembre- In vista delle prossime elezioni regionali di primavera nella sede del circolo PD di Pratola Peligna, insieme ai circoli PD di Corfinio e Raiano e a degli amici di Prezza e Vittorito abbiamo discusso sulle imminenti elezioni regionali del candidato presidente Luciano D’Amico e delle eventuali candidature del PD del territorio. Apprezziamo il lavoro svolto dal segretario regionale Daniele Marinelli e del capo gruppo alla regione Silvio Paolucci per la sintesi unitaria sulla scelta del candidato presidente. . Lo scrivono in una nota congiunta i rappresentanti dei vari circoli Laila Coccovilli Luigi Di Mattia Maria Silvia Di Giovanni

“Nella riunione dopo ampia discussione si è convenuto di allagare la riunione al circolo PD di Sulmona e ai circoli della Valle Subequana – si legge in una nota-per arrivare ad una candidatura unitaria del territorio che sappia rappresentare al meglio le problematiche e le esigenze del territorio. Lavoro: tutelare e valorizzare appieno, sia in termini occupazionali, sia in termini di investimenti, lo stabilimento della Magnete Marelli. Ambiente: investire nelle comunità energetiche e di sostenibilità e nel turismo ambientale e culturale; Agricoltura: valorizzare appieno i prodotti tipici locali”