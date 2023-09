 Atletica: Daniele Ottaviani conquista a Matera il titolo di campione italiano

La squadra dell’Amatori Serafini di Sulmona

Sulmona, 23 settembre– Ancora un Campione Italiano per l’ASD Amatori Atletica Serafini arrivato, questa volta, al termine della Finale Nazionale di Matera che il CONI ha organizzato in Basilicata. Si tratta del giovane Daniele Ottaviani che ha saputo conquistare il titolo dopo quattro durissime gare ( m.60- peso- alto – m 600) con 3272 punti, davanti al favorito Luca Bonini (3249) della rappresentativa Emilia Romagna e Nunzio Limatola (3107 ) della Campana. La prestazione di Daniele è stata anche supportata da un bel 1.78 nel salto in alto, misura che rappresenta il nuovo record regionale dopo l’1.71 ottenuto dallo stesso atleta nell’estate passata.

Nella storia atletica dell’Amatori Serafini il risultato ottenuto a Matera da Daniele Ottaviani risulta una ulteriore “ medaglia” da aggiungere a tutte quelle che la società ha saputo conquistare nei suoi anni di attività iniziata nel 1976. Oltre alla meravigliosa vittoria di Ottaviani ,vanno aggiunti anche i risultato di altri tre atleti che hanno contribuito ad innalzare il nome di Sulmona e dell’Abruzzo in tutt’Italia. Parliamo di Mario Bonomo ( 60 ostacoli- peso- lungo -600) classificatosi 7° con 3083 punti, migliore prestazione negli ostacoli con 8”85; Emanuele Carrozza ( m. 60- vortex – lungo- marcia) 11° con 1863 miglior risultato salto in lungo con m. 4.32 al femminile Martina Margiotta ( m.60 – lungo- vortex – marcia) 13° con 2418 miglior punteggio nel salto in lungo 4.05 .