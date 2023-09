 Si terrà a l’Aquila il prossimo 10 Ottobre l’Assemblea nazionale Upi

Sulmona,20 settembre- L’Aquila per due giorni sarà capitale delle Province italiane. Si terrà nel teatro comunale del capoluogo abruzzese il 10 e 11 ottobre prossimi l’ assemblea nazionale dell’Unione Province Italiane (Upi). Una due giorni ricca di contenuti e di incontri, la cui definizione del programma è stata tra i punti all’ordine del giorno della riunione del Comitato direttivo dell’Upi di questa mattina nella sede centrale di Piazza Cardelli a Roma. Tra le questioni all’odg gli aggiornamenti relativi ai lavori parlamentari sul “Ddl Province” e i fondi del Pnrr da destinare all’edilizia scolastica.

Lo ha annunciato oggi Angelo Caruso Presidente dell’Amministrazione prv9nciale dell’Aquila e Vice Presidente nazionale dell’Upi.“È motivo di grande soddisfazione- ha spiegato Caruso- esser riuscito a portare all’Aquila un così grande evento. Una due giorni in cui la città ospiterà le province italiane, con la presenza di delegati da tutta Italia, presidenti, consiglieri, sindaci, rappresentanti istituzionali e politici che si riuniranno per discutere l’ordine del giorno. Si tratta di un appuntamento fondamentale, in cui ci confronteremo con i rappresentanti del Governo, delle Regioni, sindaci ed esponenti politici, sulle sfide che attendono le Province e il Paese”