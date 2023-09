Giornate Europee del Patrimonio 2023 

Sulmona,20 settembre- Tornano le Giornate Europee del Patrimonio. Il tema proposto quest’anno dal Consiglio d’Europa è “Living Heritage / Patrimonio In Vita”, ovvero patrimonio culturale ancora attuale, in grado di trasmettere saperi e pratiche ai giovani. L’Archivio di Stato dell’Aquila ha declinato l’argomento generale nel tema specifico “La veste pubblica della città. Apparati e pratiche per cerimonie e accoglienze” che troverà la sua narrazione in una mostra documentaria che si svolgerà nelle sedi dell’Aquila e di Sulmona nell’ottica della complementarità del materiale documentario esposto. L’intento è mostrare ai cittadini, e ai giovani in particolare, come in determinate occasioni di natura pubblica (visite di personalità e sovrani, ricorrenze civili, feste per i protettori, anniversari) la città abbia avuto delle modalità celebrative che sono cambiate nel corso del tempo. Lungi dall’essere mero racconto storico, la mostra vuole portare le giovani generazioni a immaginare la città di un tempo attraverso gli “abiti” che assume in circostanze e in contesti storici diversi.

Accanto all’esposizione documentaria si svolgeranno brevi seminari e attività laboratoriali per ragazzi a cura di studiosi, istituti scolastici e associazioni.

A Sulmona il 23 settembre e all’Aquila il 24 settembre la professoressa Ada d’Alessandro, autrice di un libro per ragazzi su Margherita d’Austria, parlerà della duchessa figlia di Carlo V illustrando esempi di didattica laboratoriale interdisciplinare.

Studenti dell’Accademia di Belle Arti all’Aquila e studenti del Liceo artistico Mazara a Sulmona guideranno i ragazzi a immaginare, con disegni e colori, la città “vestita” di apparati celebrativi e attraversata da cortei in occasione dell’ingresso di Margherita d’Austria, di Giovanni d’Austria e di sovrani e personalità in genere.

A Sulmona il 23 settembre la Giostra cavalleresca eseguirà una performance con avvicinamento dei ragazzi all’abilità sulla bandiera, su tamburini e chiarine. A seguire Fabio Maiorano, storico e studioso di araldica, parlerà delle origini storiche della Giostra cavalleresca di Sulmona e della Giostra come evento di accoglienza celebrativa e Maurizio Antonini, Presidente della Giostra Cavalleresca, parlerà della Giostra di oggi. La Giostra cavalleresca contribuirà all’allestimento della mostra documentaria arricchendola di stendardi e oggetti portati per l’occasione, creando una mostra che super

Valter Matticoli, direttore della Scuola Popolare di musica di Sulmona, parlerà di componimenti musicali d’occasione per feste e celebrazioni.

All’Aquila il 24 settembre interverranno i Bandierai dei Quattro Quarti della città dell’Aquila con un seminario sui Quarti e la presentazione del tour nazionale ed europeo “Sulle Vie di Margarita d’Austria – da Ortona a Oudenaarde”, ideato e realizzato dal Gruppo Sbandieratori e Musici “I Farnese” della Città di Ortona per ripercorrere le città in cui la Madama ha vissuto e di cui ne è stata Governatrice. Seguiranno una performance e attività laboratoriali su bandiere e strumenti musicali a cura della stessa Associazione.