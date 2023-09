Sulmona: tributi, definizione agevolata per eliminare sanzioni e mora

Sulmona,18 settembre– “Chi ha un debito col Comune può approfittare di questo momento. Penso soprattutto ai cittadini che si sono trovati in difficoltà e non hanno potuto pagare i tributi alle scadenze ordinarie, che ora potranno vedere eliminati sanzioni ed interessi moratori. L’Amministrazione, infatti, ha stabilito di aderire a quello che in nessun modo è da ritenersi un condono, poiché il capitale da corrispondere al Comune per tributi o violazioni non pagate resta immutato, ma una definizione agevolata che ci auguriamo consentirà a tutti i cittadini rimasti indietro con i pagamenti, di rateizzare e chiudere così la propria posizione debitoria nei confronti del Comune.” Lo spiega l’Assessore comunale al bilancio Katia Di Marzio

Con Regolamento, il Comune di Sulmona ha aderito alle misure di “Definizione agevolata” previste dall’art. 17-bis del Decreto Legge n. 34 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, definitivamente convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, consentendo ai contribuenti che ne facciano richiesta di estinguere i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

L’Ente ha affidato la gestione delle istanze di definizione agevolata al concessionario della riscossione coattiva – Soget SpA, che ha attivato un’apposita area dedicata sul sito www.sogetspa.it raggiungibile dal seguente link: https://www.sogetspa.it/comunicazione/293/definizione-agevolata-art-17-bis-dl-342023-richiesta-posizione-debitoria-e-presentazione-istanza.

La sede locale della Soget SpA, sita in via del Cavallaro 2, a Sulmona, è a disposizione per dare qualsiasi supporto. Si consiglia di prendere un appuntamento telefonando al numero 0864/238041.

Attenzione: l’area dedicata per caricare le istanze di definizione agevolata sul sito è in continuo aggiornamento, si consiglia, pertanto, di accedere anche nei giorni successivi. In ogni caso, chi non visualizzasse la propria posizione contributiva o avesse in corso una rateizzazione con il Comune di Sulmona, può rivolgersi all’Ente stesso ai seguenti recapiti telefonici: 0864/242208-2424263.

È importante dare pubblicità a questo impianto normativo destinato a milioni di italiani e numerosissimi Sulmonesi; si ringraziano Soget Spa e la Seconda Ripartizione del Comune di Sulmona per il lavoro svolto.