Verso le Regionali: La Porta lascia la Lega e passa in Forza Italia

-Stamani a Sulmona l’ufficializzazione alla presenza del Ministro Tajani-

Antonietta La Porta

Sulmona, 16 set – Forza Italia (FI) e’ lieta di accogliere nelle sue file “una donna che ha fatto molto bene in Consiglio regionale e che rappresenta questa parte della regione Abruzzo”

Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a Sulmona , a proposito dell’ingresso nel partito di Antonietta La Porta, gia’ esponente della Lega in Abruzzo . “Certamente rendera’ piu’ efficace la nostra presenza in Consiglio regionale ma anche nel territorio”, ha osservato Tajani. “E’ fondamentale rafforzare FI in tutti i comuni e province per trasmettere il nostro messaggio di rivoluzione liberale”, ha detto Tajani, “anche in vista dei grandi eventi che ci aspettano”.

A questo proposito il leader di FI ha menzionato la tre giorni di Paestum dove sara’ ricordato Silvio Berlusconi “nel giorno del suo compleanno”, ma anche i congressi provinciali e il congresso nazionale.

“Sara’ un congresso non per la caccia alle poltrone ma alle migliore idee per ridurre tasse, fare una riforma burocratica, fiscale e tributaria per permettere alle nostre imprese di investire meglio i loro risparmi”, ha concluso Tajani.